(PREJELI SMO) Vili Kovačič: Janševa koalicija z volivci in nasproti poziv Goloba k bojkotu!

Piše: Vili Kovačič

Janez Janša je nedavno, ob ponovni izvolitvi za predsednika SDS izrekel poziv s tem naslovom. Upam, da je to prvi korak k ustavni večini nove razvojne koalicije, ki lahko prinese zasuk k normalizaciji Slovenije z enim bistvenim pogojem . Predvolilna koalicija z volivci mora vsebovati vsaj eno takojšnjo zavezo z druge strani, to je njegove strani, da bo po volitvah popravljena napaka, ki so jo družno storili vsi poslanci z 89:1 leta 2013 – proti je bil edino poslanec Ivan Vogrin, ko so spremenili 90 člen Ustave. Ta člen bo treba napisati na novo in ga dopolniti tudi z odpravo ekskluzivnosti pravice poslancev DZ do posvetovalnega referenduma.

Posvetovalni referendum pa naj končno dobi zobe: 1. obvezno javno predstavitev mnenj v DZ in 2. četrto branje zakona, za kar si prizadeva tudi Državni svet ter 3. ob negativnem mnenju zaradi kršitve ustave mandatno volilne komisije DZ, je treba zagotoviti možnost neposredne ustavne presoje na US. S tem bi ustavili sedanjo neverjetno rokohitrstvo poslancev, pa morda tudi vsake bodoče vladajoče koalicije, pri sprejemanju zakonov.

Čas je, da začnemo graditi demokracijo od spodaj navzgor ! Zloraba zavrnitvenega kvoruma s pozivi na bojkot s strani najvišje oblasti, to je predsednika vlade Roberta Goloba, daje idealno izhodišče, za spremembo, ki jasno kliče k temu, da je treba člen, ki naravnost ponuja zlorabo, to je zavrnitveni kvorum odpraviti. To pa je tudi člen, ki v bistvu onemogoča uspeh državljanskemu – nestrankarskemu, pa tudi strankarskemu referendumu.

In še sklep: vsi v Sloveniji ponavljajo, da to kar dela Golob, s tem ko POZIVA VOLIVCE K BOJKOTU, ni prav. Poziv K BOJKOTU je namreč ciljno usmerjen, da z bojkotom doseže premajhno udeležbo za uspeh referenduma zaradi zavrnitvenega kvoruma. Kar seveda ni samo nedemokratično ampak je neposredno anti demokratično.

V odločbi Ustavnega sodišča 2017, ko je bil prvič v zgodovini referendum razveljavljen, namreč jasno piše, kako sme in kako predsednik vlade ne sme nastopiti v kampanji. Bojkot v nobenem primeru ni dovoljen, pač pa zgolj in samo obrazložitev svojega glasu in objektivna predstavitev lastnega in tudi nasprotnega stališča. Torej vsi vedo kaj je prav in kaj narobe. To kar je narobe pa je treba sankcionirati z visokimi kaznimi, ki bodo premo sorazmerne funkciji, ki jo kršitelj opravlja.

Vendar kaj več od vsesplošnega zgražanja slovenska pravna stroka očitno ne zmore. Ponavlja zgolj to, da to ni prav in da je to zloraba. Ampak KJER NI TOŽNIKA NI SODNIKA ! In vprašamo se kdaj bo PRAV končno dobil svojo pravno obliko.

Zato pozivam gospoda Janeza Janšo na KOALICIJO Z VOLIVCI, tako da bo poprava napake iz leta 2013 prvi ukrep te koalicije in prvi ukrep novega DZ. V skladu s 3 in 44 členom Ustave ! Kajti sedanji 90 člen Ustave praktično ukinja državljanski referendum !

Posledice zavrnitvenega kvoruma so empirično dokazane – če ne bi bilo zavrnitvenega kvoruma, danes ne bi imeli A) počrnjenih arhivov in B) dvojni drugi tir2 Divača Koper – 2TDK, bi bil danes že zgrajen.

Spoštovani g. Janez Janša, predsednik stranke SDS. Volivci smo veseli poziva, čakamo pa na pozitiven in konkreten odziv v tej in tudi pri drugih temah. Ne nazadnje vsi pravijo – volivci imajo vedno prav, kar seveda ni resnica, lahko pa bilo njih mnenje, ki ga predstavljam vzeli za izhodišče ! Strankarski sistem ni vrhunec demokracije, je pa nujen predpogoj demokracije. Sožitje strankarske in delujoče referendumske demokracije pa bi bil prvi korak koalicije zdravega razuma (KZR).

Volivci bomo z veseljem v koaliciji, ki bo upoštevala izkušnje, zdravo pamet in alternativne predloge ! Potem tudi 60 glasov v D Z ne bo težko dosegljiv cilj ! Za zaključek naj dodam, da bi koalicija, ki bi se na nov način lotila načina referendumskega odločanja, pravi zasuk k uresničevanju 3 člena Ustave po kateri ima oblast ljudstvo in 44 člena ustave RS po katerem imamo državljani pravico do upravljanja javnih zadev. V razpravi pa bi morali razčistiti tudi kako v praksi uveljaviti preferenčni glas za katerega je na posvetovalnem referendumu s skoraj 75 % glasovi ZA glasovalo ljudstvo.

Ljubljana, 01.06.2025

Vili Kovačič, Državljan K.

Predsednik društva Slovenski Tigr 13 maj

in društva DavkoPlacevalciSeNeDamo