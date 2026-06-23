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(PREJELI SMO) Vabilo na spominsko slovesnost v Rigonce

Prejeli smoSlovenija
Rigonce (Foto: arhiv)

Piše: Občina Brežice

ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bomo s slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov Intervencijskega voda Teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganja venca  ter s svojo navzočnostjo počastite spomin nanj.

Spominska slovesnost bo potekala v soboto, 27. junija 2026, ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah.

Slavnostni govornik bo minister za obrambo mag. Valentin Hajdinjak.

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