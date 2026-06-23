(PREJELI SMO) Vabilo na spominsko slovesnost v Rigonce

Piše: Občina Brežice
ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bomo s slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov Intervencijskega voda Teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganja venca ter s svojo navzočnostjo počastite spomin nanj.
Spominska slovesnost bo potekala v soboto, 27. junija 2026, ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah.
Slavnostni govornik bo minister za obrambo mag. Valentin Hajdinjak.