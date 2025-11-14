(PREJELI SMO) Vabilo na 26. Shod pred Lj. Magistratom, ponedeljek, 17.11., ob 14.30

Piše: Aleš Primc

Lepo vabljeni na 26. Shod pred Ljubljanskim magistratom, ki bo ta ponedeljek, 17. novembra, ob 14.30. Z veseljem sporočam, da smo tudi ta mesec rešili pitno vodo pred zastrupitvijo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor še ni odločilo o pritožbah zoper že 8. nezakonito gradbeno dovoljenje, ki ga je na hude pritiske izdala Upravna enota Ljubljana. Če bi na ministrstvu odločali v skladu z zakonom, bi nezakonito gradbeno dovoljenje morali razveljaviti. Ker pa so bili večinoma vsi dosedanji postopki, ki so vodili do gradbenih dovoljenj za kanal C0 nezakoniti, tudi sedaj ne moremo biti mirni. Poleg pravnih bitk, ki potekajo, moramo biti za ohranitev pitne vode aktivni tudi navadni ljudje.

V obravnavi je nov prostorski načrt Ljubljane. V njem se načrtuje novo ogromno stanovanjsko naselje Stanežiče za 17.000 ljudi in to – brez čistilne naprave. Predvideno je, da se bodo kanalizacijske odplake iz tega novega stanovanjskega naselja in drugih objektov na tem območju transportirale 17 km stran, čez zbirališča pitne vode, namesto, da bi se tam v bližini naredilo čistilno napravo. To pomeni, da bi se po kanalu C0 preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi, transportiralo ne 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak, kot je veljalo do sedaj, ampak več kot 8.000.000 litrov vsak dan. In to po ceveh, ki v skladu s standardi lahko puščajo in še na najbolj potresnem območju v Sloveniji. To pomeni, da je nevarnost zastrupitve pitne vode še večja kot je bilo uradno znano do sedaj. Zato je jasno, da moramo vztrajati z našo obrambo pitne vode in res lepo vabljeni, da pridete ta ponedeljek, 17. novembra, ob 14.30 na nov, pomemben shod za zaščito pitne vode pred Ljubljanskim magistratom.