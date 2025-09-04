(PREJELI SMO) Vabilo in popotnica ROMARSKEMU IZLETU Slovencev na otok Krk k dr. Antonu Mahniču

Piše: Vili Kovačič

Vabljeni na slovensko romarsko sveto mašo na jadranskem otok Krk, ki bo 14. septembra ob 13h v stolni cerkvi na otoku.

Praznujemo 175. obletnico rojstva znamenitega škofa ter slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja dr. Antona Mahniča. Dr. Anton Mahnič je prva žrtev fašizma med Slovenci. Umrl je 14. decembra 1920 v Zagrebu v družbi frančiškanov in je bil tam pokopan dokler ga niso Hrvati prekopali in prenesli na otok Krk. V Zagreb se je zatekel bolan in utrujen po fašistični konfinaciji v južno Italijo. Danes ga Hrvati predlagajo za svetnika!

Mahnič je bil glasnik treh neideoloških načel, ki še danes veljajo: Resnice, Dobrote in Lepote – Verum, Bonum, Pulchrum. Načel, ki so sprejemljiva za vse in so vedno bolj aktualna, a hkrati tudi izkrivljena, tako v naši domovini kot v svetu. Bil je tudi ustanovitelj Leonove družbe v podporo papežu Leonu XIII. in njegovi socialni encikliki Rerum novarum.

Sedanji papež Leon XIV. nakazuje, da bo morda nadaljeval njegovo delo. Mahnič se je zelo zavedal nevarnosti liberalizma, ki se je postopno transformiral v komunizem in ki si je zadal za cilj odmiranje države ter ukinitev privatne lastnine in družine. Ter nespoštovanje naravnih zakonov in tradicionalnih vrednot. Spomin na Mahniča je v Sloveniji izkrivljen in nepravičen. Zato bo izdaja njegovih izbranih pridig, ki se napoveduje, zelo dobrodošla tudi za Slovenijo in Slovence v današnjem času. Takoj ko bo na razpolago original, bomo knjigo njegovih pridig prevedli v slovenščino in italijanščino.

Takoj po romanju, to je v torek 16. septembra, pa bo na Katoliškem inštitutu simpozij o Mahniču, na katerem bodo nastopili priznani poznavalci njegovega dela. O tem bo še govora po končanih dogodkih.