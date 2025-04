(PREJELI SMO ) Ustanovitev nove nevladne organizacije Društvo Nova smer

Piše: C. R.

Društvo Nova smer predstavlja pobudo petih mladih posameznikov, ki si prizadevajo za izboljšanje stanja v slovenski družbi z aktivnim državljanstvom, izobraževanjem in povezovanjem mladih, starih med 16 in 36 let. S svojo dejavnostjo želi društvo ozaveščati o pomembnih družbenih vprašanjih, spodbujati kritično razmišljanje in odpirati prostor za dialog.

V izjavi, ki jo lahko preberete na tej POVEZAVI, so predstavljeni razlogi za ustanovitev društva, njegova vizija, vrednote ter področja delovanja.