(PREJELI SMO) Ugovor Slovenske demokratske stranke zaradi nezakonitosti volišč za predčasno glasovanje na prihajajočih volitvah

Piše: SDS

Slovenska demokratska stranka je na Državno volilno komisijo naslovila ugovor zaradi nezakonitosti in nepravilnosti pri delu za določitev seznama in območja posebnih volišč za predčasno glasovanje za volitve v državni zbor.

Na podlagi Navodila za delo volilnih komisij je Državna volilna komisija objavila seznam in območja posebnih volišč za predčasno glasovanje za volitve v državni zbor. Iz objavljenih podatkov izhaja, da je bilo v več primerih predčasno glasovanje organizirano na skupnih posebnih voliščih za več volilnih okrajev hkrati, pri čemer so bila posamezna volišča določena kot enotna lokacija za več prostorsko in upravno ločenih okrajev. Omenjena opredelitev predčasnih volišč na istih mestih predstavlja evidentno kršitev Zakona o volitvah v državni zbor.

Organizacija predčasnega glasovanja, ki temelji na koncentraciji več volilnih okrajev na enem posebnem volišču, ima lahko tudi neposredne in konkretne učinke na dejansko uresničevanje volilne pravice. Ti učinki se kažejo bodisi v oteženi dostopnosti za volivce iz oddaljenih ali prometno slabše povezanih območij bodisi v preobremenjenosti posameznih volišč v urbanih središčih.

Na podlagi navedenega Slovenska demokratska stranka predlaga, da prvostopenjski organ izvede vse dokaze in odloči: