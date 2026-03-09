(PREJELI SMO) Ugovor Slovenske demokratske stranke zaradi nezakonitosti volišč za predčasno glasovanje na prihajajočih volitvah

Piše: SDS
Slovenska demokratska stranka je na Državno volilno komisijo naslovila ugovor zaradi nezakonitosti in nepravilnosti pri delu za določitev seznama in območja posebnih volišč za predčasno glasovanje za volitve v državni zbor.
Na podlagi Navodila za delo volilnih komisij je Državna volilna komisija objavila seznam in območja posebnih volišč za predčasno glasovanje za volitve v državni zbor. Iz objavljenih podatkov izhaja, da je bilo v več primerih predčasno glasovanje organizirano na skupnih posebnih voliščih za več volilnih okrajev hkrati, pri čemer so bila posamezna volišča določena kot enotna lokacija za več prostorsko in upravno ločenih okrajev. Omenjena opredelitev predčasnih volišč na istih mestih predstavlja evidentno kršitev Zakona o volitvah v državni zbor.
Organizacija predčasnega glasovanja, ki temelji na koncentraciji več volilnih okrajev na enem posebnem volišču, ima lahko tudi neposredne in konkretne učinke na dejansko uresničevanje volilne pravice. Ti učinki se kažejo bodisi v oteženi dostopnosti za volivce iz oddaljenih ali prometno slabše povezanih območij bodisi v preobremenjenosti posameznih volišč v urbanih središčih.
Na podlagi navedenega Slovenska demokratska stranka predlaga, da prvostopenjski organ izvede vse dokaze in odloči:
- Razveljavi se Navodilo za delo volilnih komisij št. 041-5/2025-3 z dne 6. 1. 2026 v delu, v katerem dopušča oziroma omogoča, da se predčasno glasovanje za več volilnih okrajev opravlja na enem skupnem posebnem volišču oziroma da se posebna volišča za predčasno glasovanje določajo zunaj območja posamezne okrajne volilne komisije.
- Podredno, če razveljavitev iz prejšnje točke ne bi bila sprejeta, se razveljavi Navodilo za delo volilnih komisij št. 041-5/2025-3 z dne 6. 1. 2026 v celoti, Državni volilni komisiji pa se v roku 3 (treh) dni od pravnomočnosti odločbe naloži, da izda nova Navodila za delo volilnih komisij.
- Razveljavi se seznam posebnih volišč za predčasno glasovanje za volitve v državni zbor, ki je bil izdan na podlagi Navodila za delo volilnih komisij št. 041-5/2025-3 z dne 6. 1. 2026.
- Državni volilni komisiji se naloži, da v roku treh dni od pravnomočnosti odločbe 1. stopnje sprejme nova navodila glede organizacije in izvedbe predčasnega glasovanja, v katerih bo vsako volišče za predčasno glasovanje določeno znotraj volilnega okraja posameznega volilnega okraja.
- Državni volilni komisiji se naloži, da na podlagi novih navodil izda nov seznam posebnih volišč za predčasno glasovanje, ki bo objavljen pravočasno in na način, v katerem bo vsako volišče za predčasno glasovanje določeno znotraj volilnega okraja posameznega volilnega okraja.