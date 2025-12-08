(PREJELI SMO) Totalitarno mesto Velenje obglavljeno – vabljeni na shod v soboto, 13. decembra

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Dogodek – obglavljenje Titovega spomenika, ki se je zgodil v petek, 5. decembra 2025, je nova sramota za mesto Velenje.

Da Tito sedaj stoji brez glave, je sramota predvsem za občino in vodilne politične osebe v Velenju, ki so sami najbolj odgovorni, da je do tega prišlo, saj kipa, ki je del tudi kulturne dediščine, ne bi bilo mogoče poškodovati, če bi bil prestavljen v muzej, kamor tudi spada.

Skupina dobromislečih Velenjčanov je že dalj časa opozarjala, da je treba takšne spomenike zločincev odstraniti z javnih mest in jih prestaviti v zgodovinske muzeje; ulice in trge pa poimenovati po vrednotah, ki jih želi mesto odražati; torej vrednote rudarstva, medsebojne pomoči in skupnosti. Seveda komunistična občinska politika tega ni želela slišati, celo prepovedala je zborovanja, na katerih se je opozarjalo, da mora tudi naše mesto Velenje končno postati normalno evropsko mesto, torej odstraniti spomenike narodnih zločincev, ne pa da so ti še vedno na javnih mestih našega mesta ter tako poveličujejo totalitarizem in njegove zločine, ki jih obsoja vsa Evropa.

Seveda dejanja, kot se je zgodilo v petek, 5. 12., – uničevanje kulturnih in zgodovinskih objektov, kamor sodijo tudi ti zločinski spomeniki, niso sprejemljiva. Zagovarjamo pa, da je te spomenike potrebno odstraniti iz javnih mest v prostore zgodovine, kar »Mestni trg« našega mesta Velenje zagotovo ni.

Zato je sedaj prišel čas, da se množično zberemo na »Mestnem trgu« pred občino Velenje v soboto, 13. 12. 2025, in jasno povemo, da ima tudi mesto Velenje s svojimi meščani vso pravico, da postane normalno evropsko mesto brez spomenikov in ulic zločincev. Tako bo tudi Velenje prosto in svobodno za vse ljudi, ki dobro v srcu mislimo.

Pridite vsi, ki dobro mislite, to soboto in povejte svoje mnenje javno ter tako prispevajte, da bo tudi naše mesto Velenje postalo normalno mesto v demokratični Evropi.

Se vidimo v soboto, 13. 12. 2025, ob 11 uri na »Mestnem trgu« pred Občino Velenje. Vabljeni tudi mediji.