(PREJELI SMO) Teden Karitas – Na poti upanja

Piše: Slovenska karitas

Letošnji Teden Karitas nas ob 35 letnici delovanja Slovenske karitas nagovarja z geslom »NA POTI UPANJA«.

Potekal bo od ponedeljka, 24. novembra 2025, do nedelje, 30. novembra 2025. V tem obdobju bomo posvetili pozornost delu mreže Karitas v Sloveniji, izrazili zahvalo prostovoljcem, opozorili na stiske posameznikov in družin ter spodbudili h konkretni solidarnosti. Karitas ljudem v stiski odpira vrata v 453 župnijskih Karitas, kjer se skozi vse leto več kot 10.100 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumljati ljudi v stiski. Prostovoljci skupaj vsako leto opravijo več kot 0,6 milijona prostovoljskih ur za posameznike in družine v stiski. V materialno pomoč je vključenih 91.070 oseb, ki jim Karitas redno nudi podporo v obliki materialne pomoči in svetovanja. Karitas vsako leto razdeli več kot 3.700 ton hrane, ki je osnovna pomoč gospodinjstvom v stiski. V programe Karitas je poleg družin vključujih tudi 40.800 starejših in 29.340 otrok.

Letošnje geslo tedna »Na poti upanja« nas znova vabi, da odkrijemo, kako malo je včasih potrebno, da človeku prižgemo iskrico upanja. Prijazen pogled, stisk roke ali preprosta bližina. Še več pa pomeni, kadar človeku zares prisluhnemo in ga sprejmemo v njegovi resničnosti in stiskah. Na poti upanja smo skupaj, se srečujemo drug z drugim in si pomagamo.

Na nacionalni ravni bodo v Tednu Karitas potekata dva osrednja dogodka:

Sreda, 26. 11. 2025: ROMANJE PROSTOVOLJCEV IN SODELAVCEV KARITAS NA SLOMŠKOVO PONIKVO

Dogodek po potekal v Župniji Ponikva, Ponikva 51, 3232 Ponikva s srečanjem in sv. mašo o b 12.00 , ki jo bo vodil msgr. Alojzij Cvikl, predsednik Slovenske karitas

Sreda, 26. 11. 2025: dobrodelni koncert Klic dobrote za družine v stiski

Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija in Radijem Ognjišče prireja 35. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE v dvorani Golovec v Celju. Neposredni prenos bo ob 20.00 na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. Več na karitas.si/akcije/klic-dobrote

Teden Karitas se zaključi z Nedeljo Karitas, 30. 11. 2025.