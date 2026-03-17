(PREJELI SMO) Spodbudite ljudi v svojem okolju, naj v nedeljo, 22. marca, volijo desne stranke

Piše: Aleš Primc

Prelomne volitve so tu! Nedelja, 22. marec, od 7.00 do 19.00! Spodbudite ljudi v svojem okolju, da volijo desne stranke!

Odlično kaže! Imamo enkratno priložnost, da prvič po skoraj 90 letih v Sloveniji zmagajo desne stranke in da sploh prvič, odkar imamo samostojno Slovenijo, dobimo res desno vlado! Spodbudite svoje sorodnike in prijatelje, naj gredo na volitve in volijo eno od strank, ki podpirajo življenje in družine. Vsak naj si zada cilj, da spodbudi vsaj tri ljudi! Pomagajte bolnim in ostarelim, da se bodo lahko udeležili volitev. Volitev se udeležimo v nedeljo in ne predčasno.

Ne nasedajmo obupnim poskusom ustvarjanja afer s strani radikalne levice in njihovih satelitov!

Objavljanje lažnih anket je eden od poskusov zavajanja s strani skrajnih levičarjev. Verodostojne ankete kažejo odlično! Prav tako ne nasedajmo obupnim poskusom Nike Kovač, Mukija in Mladine, ki so skušali lansirati afero o t. i. Izraelcih. Za to zgodbo nimajo niti enega dokaza! Trdijo, da naj bi bili Izraelci v Sloveniji decembra 2025, posnetki, ki razkrivajo kraje Jankovića in Golobove vlade, pa so večinoma iz leta 2023. Edini Izraelec v tej zlonamerni levičarski zgodbi je izraelski agent Achiya Shatz, ki dela za Niko Kovač. Je pa omenjena tiskovna konferenca potrdila, da je vse na posnetkih res. Na radikalni levici so se odločili, da ne bodo več lagali, da so posnetki zmontirani, narejeni z umetno inteligenco itn.

Spomnimo, kaj izhaja iz posnetkov:

1. Janković od vsakega projekta pobere deset odstotkov.

2. Bratuškova je od gradbenih projektov v svoj žep pospravila 2,5 milijona evrov (na posnetku Vesne Vukovič)

3. Janković in Golob obvladujeta upravne enote in sodstvo.

4. Robert Golob obvladuje vse podsisteme države.

5. Robert Golob se hoče polastiti oz. privatizirati milijarde v slovenski energetiki.