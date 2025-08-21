(PREJELI SMO) SLS opozarja: Čas je za odločne gospodarske ukrepe – podpora podjetjem je podpora ljudem!

Piše: SLS

V prvi polovici letošnjega leta je slovensko gospodarstvo nazadovalo. Po podatkih Eurostata je bila gospodarska rast v Evropski uniji namreč v drugem četrtletju 0,8 odstotka na letni in 0,2 odstotka na četrtletni ravni. Slovenija torej zaostaja za evropskim povprečjem in se glede na gospodarsko dinamiko znašla šele na 17. mestu med 19 državami Evropske unije.

V Slovenski ljudski stranki opozarjamo, da so razmere resne in zaskrbljujoče. Če ne bo vlada korenito spremenila odnosa do delovnih ljudi, podjetnikov in gospodarstvenikov, bo sledilo:

· nadaljnje krčenje zasebnega sektorja;

· zmanjšanje kupne moči prebivalstva, kar vodi v šibko domačo potrošnjo in varčevanje;

· upočasnjena gospodarska rast, nižja od povprečja EU, bo pomenila tudi manj sredstev za javne storitve, kamor sodi tudi javno zdravstvo, kjer se že sedaj srečujemo z nevzdržnimi čakalnimi vrstami;

· padanje konkurenčnosti slovenskih podjetij na mednarodnem trgu, predvsem v ključnih sektorjih; proizvodnja, gradbeništvo, avtomobilska industrija, infrastruktura, energetika in inovacije;

· preveliko povečevanje razkoraka med javnim in zasebnim sektorjem, kar bo vodilo v poglobljeno neuravnoteženost državnih financ, če se poraba ne bo upravljala premišljeno

V Slovenski ljudski stranki poudarjamo, da gospodarska politika, ki ne zna pravočasno odgovoriti na opozorila stroke in gospodarstva, neposredno ogroža stabilnost države in blaginjo državljanov. Vsaka zamujena priložnost za ukrepanje pomeni izgubljeno službo, propadlo podjetje ali dodatno obremenjeno družino. Sedanja vlada namreč s preobremenjevanjem dela z dodatnimi, novimi prispevki, od katerih nekateri niti ne nudijo storitev, zaradi katerih so bili prispevki uvedeni (npr. storitve v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi), negotovostjo davčnega okolja in neaktivnostjo pri podpori podjetjem, prispeva k padanju zaupanja v gospodarstvo in razvoj, s čimer zanemarja osnovna načela odgovornega in umnega vodenja države. V preteklosti smo že videli, kam vodijo napačne poteze: zapiranje podjetij, odseljevanje mladih in perspektivnih, ter praznjenje podeželja. Ali si to res želimo ponoviti?

V SLS zato pristojne pozivamo k:

· takojšnji davčni razbremenitvi stroškov dela – naj se vrne več zaposlenim in podjetjem;

· prenehanju dodatnega obremenjevanja plač z novimi prispevki – predlog progresivnega zdravstvenega prispevka, ki je v zakonodajni proceduri, je treba umakniti;

· pospešenemu črpanju evropskih sredstev – Slovenija je trenutno pri koriščenju sredstev zelo neučinkovita

· stimulaciji domače potrošnje, ki je zaradi napačne politike že preusmerjena v tujino;

· prenehanju prakse nesodelovanja s stroko (žal na vseh področjih, ne zgolj gospodarskem) ter prekinitev sprejemanja s stroko in gospodarstvom neusklajenih in škodljivih zakonov.

V SLS zahtevamo od vlade odgovornost, odločnost in sodelovanje z gospodarstvom ter iskanje rešitev, ki bodo v največjo korist državljankam in državljanom Slovenije. Želimo si umno in modro vodenje države, kjer bo delo in ustvarjanje vrednota, ki bo ustrezno nagrajena, ne pa dodatno obdavčena s prispevki, od katerih ni nekega učinka: vedno daljše čakalne vrste v zdravstvu ter slaba dostopnost dolgotrajne oskrbe postavlja pod resen vprašaj porabo zbranih sredstev.

Slovenska ljudska stranka poudarja: zdaj ni čas za ideološke delitve, temveč za odgovorno ravnanje: le z močnim gospodarstvom bomo lahko tudi prihodnjim generacijam zagotovili varno, dostojno in stabilno življenje.