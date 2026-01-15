e-Demokracija
(PREJELI SMO) Slovenska karitas vabi k pomoči Slovencem in drugim revnim v Venezueli

FokusOglaševalske vsebinePrejeli smo
(Foto: STA / Rasto Božič)

Piše: Slovenska karitas

Venezuelo že nekaj let pesti huda ekonomsko-politična kriza, ki se z dogodki v tem letu nadaljuje. Zaradi večletne visoke inflacije so plače in pokojnine zelo nizke, po nekaj dolarjev na mesec, cene osnovnih potrebščin pa podobne kot v Sloveniji.  Primanjkuje hrane, vode, goriva, elektrike, možnosti zdravljenja in izobraževanja. Zaradi krize je 8 milijonov Venezuelcev že zapustilo svoj dom. Trenutno pa jih 9,6 milijonov potrebuje nujno humanitarno pomoč v Venezueli. Ob tem najbolj trpijo otroci in starejši. Med njimi so tudi družine slovenskih korenin, med katerimi so predvsem starejši in bolni, ki tam živijo v velikem pomanjkanju. Slovenska karitas že osmo leto pomaga predvsem s finančno podporo skupnosti Slovencem, ki že več generacij živijo v Venezueli.  S hrano pa pomaga podhranjenim venezuelskim otrokom. Ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovenska karitas izvaja tudi pomoč pri celoviti integraciji oseb s priznanim statusom repatriirane osebe iz Venezuele. V teh dneh še posebej vabi k solidarnosti s Slovenci in drugim revnimi v Venezueli in zato nadaljuje z dobrodelno akcijo za pomoč Venezueli.

»Situacija v Venezueli se nič ne izboljšuje. Posebno problematično je zdravljenje, katero je postalo zelo drago, saj je potrebno vsa zdravila plačati. Če moraš na operacijo, moraš vse prinesti s seboj, od razkužil naprej. Če ni pomoči od zunaj, je težko preživeti. Neizmerno smo hvaležni vsem, ki nam preko Karitas pomagate tukaj v Venezueli že vrsto let,« so besede ene od Slovenk, ki živi v Venezueli. Slovenska karitas pomaga okoli 40 ranljivim družinam slovenskih korenin v Venezueli od leta 2017 dalje, kjer živijo predvsem starejši in bolni. Pomaga jim s hrano, zdravili, predvsem pa s finančno pomočjo za preživetje. Vsaka družina glede na število članov prejme večinoma med 200 in 500 dolarji za preživetje za tri mesece. Pomoč je zbrana s pomočjo darov posameznih darovalcev in podjetij v Sloveniji  ter Urada RS Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Več let je Slovenska karitas prispevala tudi za nakupe hrane za tople obroke za pomoč več sto družinam s podhranjenimi venezuelskimi otroci.

Slovenska karitas od oktobra 2020 ob podpori z Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, izvaja tudi pomoč pri celoviti integraciji oseb s priznanim statusom repatriirane osebe iz Venezuele. Namen programa je zagotoviti sprejem, namestitev in osnovne pogoje za bivanje repatriiranih oseb in gospodinjstev ter v nadaljevanju s celostno pomočjo in spremljanjem prispevati k socialni vključenosti repatriiranih oseb. Dati jim želi občutek sprejetosti, domačnosti in jim spodbuditi zanimanje za vključevanje v slovensko družbo in jih opolnomočiti za aktivno urejanje svojega življenja v novem okolju. Slovenska karitas je v petih letih oskrbela 171 repatriiranih oseb s statusom in nadaljuje s podporo in sodelovanjem tudi z osebami, ki jim je 15-mesečni status repatriacije že potekel in še vedno potrebujejo pomoč.

Slovenska karitas želi tudi letos nadaljevati z redno pomočjo Slovenskim in venezuelskim družinam, ki so se znašle v hudih stiskah. Zato ponovno prosi Slovence za velikodušnost. Darove za pomoč ranljivim v Venezueli lahko nakažete na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Otroci Venezuela,  sklic: 00 855 (za pomoč venezuelskim otrokom in družinam),

Namen: Pomoč Venezueli, sklic: 00 850  (za pomoč Slovencem).

Pomagati je možno tudi preko SMS sporočila s ključno besedo CLOVEK5 ali CLOVEK10  na 1919, s čimer prispevate 5 oz. 10 EUR za pomoč.  Srčna hvala za vsak dar!

 

Prosimo vas za objavo in vas lepo pozdravljamo!

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

