(PREJELI SMO) Skupaj z Janezom Janšo – v boj za narod svoj!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Mi, borci za samostojno in demokratično Slovenijo, NIKAKOR ne smemo dopustiti, da bi nam po naslednjih volitvah vladali izključno potomci množičnih morilcev Titovega komunističnega totalitarizma!

Ne delajmo si utvar, preganjanje predsednika SDS in vseh, ki ga podpiramo, se šele začenja. Že dan po oprostilni sodbi p⁰redsedniku SDS Janezu Janši, sem doživela pravo politično katastrofo. Danes, v soboto, dan pred Veliko nočjo, sem se dopoldne pogovarjala s prijaznimi dobrimi znanci, ki se niso posebno zanimali za politiko (kot sem verjela).

Beseda je nanesla tudi na včerajšnjo oprostilno sodbo gospoda Janše. Ko sem sama pokazala svoje veselje nad tem dogodkom, se je vsulo name do predsednika SDS in do televizije Nova24tv toliko sovraštva, toliko neumnih laži, toliko primitivnega besa, da sem samo strmela. In bolelo me je, strašno bolelo, ker je koalicijska leva propaganda – zlasti z javnimi mediji, še najbolj s televizijo, prodrla že do tistih plasti slovenskega prebivalstva, in mu oprala možgane, ki so bile do zdaj vsaj nevtralne do samostojne Slovenije in slovenske – tradicionalne zahodne – demokracije. Zdaj so tudi te plasti močno okužene s sovraštvom do slovenske desne opozicije, še najbolj do stranke SDS, njenega predsednika Janeza Janše in do desnosredinske televizije Nova24tv, še posebno do njene oddaje Kdo vam laže.

In mnenje teh nesrečnih – novih – podpornikov sedanje vlade o njenem predsedniku? “On je vsaj normalen.” In še odgovor teh ljudi na moje izzivalno vprašanje, ali bi morda imeli še vedno raje Jugoslavijo? Da, ker so bili takrat mladi. Na moje vztrajanje, da na to vprašanje v resnici niso odgovorili, so rekli le to, da jih politika ne zanima, da so mi povedali samo to, kar že vsi govorijo. In priznati moram, da jim verjamem.

Ta naš pogovor se je končal tako, da sem jim povedala, kako bom sama vedno branila vsakogar, ki ga bo kdo hotel v mojih očeh očrniti s pripovedovanjem o njegovih nesprejemljivih dejanjih brez najmanjše prepričljivosti, samo iz sovraštva, predvsem pa brez vsakršnega, tudi najmanjšega dokaza.

Torej, samo z vojsko obrekljivec in njihovih lažnih, celo hudo kaznivih, obrekovanj – v vseh plasteh slovenskega prebivalstva – hoče na naslednjih volitvah zmagati slovenska leva in skrajno leva potika. Levi del slovenske politike hoče na naslednjih volitvah zmagati na zelo zavržen način. Zmagati hoče z najbolj gnusno levo totalitarno propagando, že velikokrat uporabljeno ob različnih montiranih procesih, ko so uporabili za množično hujskanje proti žrtvam takšnega ali drugačnega totalitarizma najhujše laži in podla obrekovanja, ki so spodbujala najstrašnejše, v resnici morilsko, sovraštvo do obtožencev, pa tudi do vseh, ki so jih podpirali.

Zdaj so v Sloveniji – zelo pogosto – takšne žrtve sedanjega, pogosto spretno prikritega, levega totalitarizma vsi resni (ne izdajalski) vodilni desni politiki in njihovih elitni podporniki (zdravniki, pravniki, znanstveniki, umetniki, akademiki, verske avtoritete, pa ne več le katoliške, itn.). Kot da sedanja leva politika v Sloveniji pripravlja obračun z vsemi tistimi politikami, politiki in njihovimi podporniki, ki ne bodo hoteli kar na prvo žogo verjeti pravnim obtožbam v različnih sodnih zadevah, bolj ali manj neosnovanih na dejstvih, kot so bile Patria, Trenta, Novič in drugih.

Tudi ta, proces, proces Novič, je bil v resnici globoko politični proces. Saj je bila žrtev uboja – izjemni strokovnjak, ki se je uveljavil tudi v tujini – gotovo predvsem samo ŠE ENA ŽRTEV komunistične partije Slovenije, tokrat že v podzemlju. Kajti razmere v tej znanstveni ustanovi so bile prav STALINISTIČNE, poznam jih iz prve roke, saj sem v svinčenih sedemdesetih (leta 1975), potem ko sem izgubila službo višje knjižničarke (zaradi neustrezne izobrazbe, namreč previsoke!) v Muzeju ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani, kratek čas vodila knjižnico tega inštituta.

Vsi ti pravni konstrukti proti elitnim voditeljem in zlasti proti elitnim podpornikom desne opozicije (prave, ne kake partijsko udbovske pete kolone), so bili dobesedno pravniške tovarne sovraštva do vsakršne desne opozicije. In pred prihodnjimi volitvami ne bo milosti do vseh tistih, ki bodo ogrozili kontinuiteto Kučanove partijske in udbovske GOSPODE, večinoma potomcev najhujših Titovih likvidatorjev, izganjalcev in preganjalcev celotnega dela nekomunističnega prebivalstva Slovenije, skoraj v celoti katoliškega. Kajti potomci nekdanjih partijskih in udbovskih kriminalcev (npr. v koncentracijskem taborišču Teharje in še nekaterih!) so še vedno deležni velikega dela privilegijev, ki jim jih je dodelil Tito za njihova huda, večinoma množična zločinska dejanja med drugi svetovno vojno in po njej.