(PREJELI SMO) Shod proti gradnji nevarne garažne hiše pod ljubljansko tržnico

Piše: Aleš Primc (za Civilno iniciativo)

JUTRI! Shod proti Jankovićevi gradnji nevarne garažne hiše pod Ljubljansko tržnico, 4. 9., pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska c. 48

Lepo vabljeni! V četrtek, 4.9., ob 8.30 pridite na shod pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska c. 48, za Bežigradom (nasproti bivše Astre, pri Petrolovi stolpnici)! Ta dan bo potekala druga ustna obravnava o izdaji gradbenega dovoljenja za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico, ki bi uničila velik del stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi pomembnimi objekti.

Hvala vsem, ki ste se udeležili pomembnega shoda pred junijsko ustno obravnavo! Na prvi ustni obravnavi smo očitno videli, da so uradniki ministrstva podrejeni Jankoviću. Obnašajo se kot Jankovićevi odvetniki, namesto, da bi nepristransko v javnem interesu ugotavljali dejstva in okoliščine gradnje garažne hiše, ki pomenijo grožnjo z uničenjem neprecenljive kulturne in verske dediščine. Res je pomembno, da uradnike z našo navzočnostjo spodbudimo, da delajo zakonito in ne podležejo Jankovićevim pritiskom!

Po shodu boste lahko na upravni enoti Bežigrad na Linhartovi 13, ki je v neposredni bližini (5 min peš) oddali tudi podpis Proti zastrupitvi bolnikov.