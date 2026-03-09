(PREJELI SMO) Shod pred Vrhovnim sodiščem, jutri, 9. 3., ob 9h: bodo sodniki spoštovali referendumsko voljo?

Piše: Aleš Primc

V torek 10. 3. ob 9.00 zjutraj lepo vabljeni na Shod za obrambo referendumske zmage bolnikov, invalidov in upokojencev pred Vrhovnim sodiščem na Tavčarjevi 9 v Ljubljani.

Referenduma se ne razveljavlja. Voljo ljudi se spoštuje. Pika.

V torek, 10.3. bo na Vrhovnem sodišču sodna obravnava v škandalozni tožbi, ki so jo vložili predstavniki zastrupitvenega lobija s prvopodpisanim Bogdanom Biščakom. S tožbo zahtevajo od Vrhovnega sodišča, da razveljavi veličastno zmago bolnikov, invalidov in upokojencev na referendumu, ki smo ga imeli 23. novembra. Na referendumu je 53,44 % oz. 370.802 ljudi odločilo, da nasprotujejo zastrupitvam, pritiskom in zlorabam bolnikov, invalidov in upokojencev. Predstavniki zastrupitvenega lobija so skušali doseči razveljavitev referenduma najprej na Državni volilni komisiji, vendar je ta njihovo zahtevo zavrnila. Nato pa so 24. decembra vložili tožbo z zahtevo za razveljavitev referenduma na Vrhovno sodišče.

Predstavniki zastrupitvenega lobija v tožbi neresnično in manipulativno trdijo, da so zdravniki in zdravniške organizacije ter Katoliška Cerkev v referendumski kampaniji kot neprijavljeni organizatorji dajali zavajajoče izjave.

Mi smo v našem odličnem odgovoru na tožbo, ki obsega 61 strani, dokazali, da nič od tega kar v svoji tožbi trdijo predstavniki zastrupitvenega lobija ni res, ampak nasprotno, da so ves čas kampanije zavajali, lagali in manipulirali predstavniki zastrupitvenega lobija, ki ne znajo prenesti poraza. Dokazali smo, da je njihova tožba nezakonita, protiustavna in v celoti neutemeljena. Prav tako se je proti razveljavitvi referenduma v svojem odgovoru na tožbo opredelilo Državno odvetništvo z odlično pravno argumentacijo.

Rezultat referenduma je pokazal, da v Sloveniji spoštujemo bolnike, invalide in upokojence. Na referendumu sta zmagala sočutje in solidarnost, kar je odlična popotnica za prihodnost Slovenije. Slovenija se je odločila za življenje in zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo. Vendar pa referendumska zmaga ni bila dovolj. Zmagati moramo še na sodišču in če bo sodišče podleglo pritiskom vlade in zastrupitvenega lobija na še enem referendumu.

Če bi imeli normalno, pošteno in pravično sodstvo, ki dela po zakonih in ustavi, bi bili lahko povsem mirni, saj bi vedeli, da tožba zastrupitvenega lobija, ne bi imela nobene možnosti. Vemo pa, da v Sloveniji žal ni tako. Večina sodnic in sodnikov dela pošteno, vemo pa tudi, da nekateri sodnice in sodniki svojo sodno moč zlorabljajo, še posebej tudi v volilnih kampanijah. Naša množična udeležba na shod pred sodno obravnavo je pomembna, da se sodniki, ki odločajo v imenu ljudstva zavedajo, da ljudstvo pozorno spremlja, njihovo razsojanje o prepričljivi, večinsko izraženi volji ljudstva na referendumu.

Se pravi moramo sedaj naše sile usmeriti v dve fronti: v pravno bitko na sodišču in se hkrati pripravljati na morebitni še en referendum, ki bi bil zelo hitro, če bi sodišče ukradlo referendumski rezultat. In sicer v dobrem mesecu po razglasitvi morebitne škandalozne, protiustavne in nezakonite sodbe. Ampak če sodišče to naredi, to ne bo samo referendum proti zastrupitvi, pritiskom in zlorabam bolnikov, ampak tudi proti krivicam in zlorabam v sodstvu.

V meni še vedno gori veliko veselje in hvaležnost ob spominu na referendum in se iz srca zahvaljujem vsem, ki ste prispevali, da je v Sloveniji 23. novembra zmagalo Življenje. Moramo se boriti naprej, zato vas lepo vabim, da se v torek 10. marca ob 9.00 zjutraj, množično zberemo za bolnike, invalide in upokojence na shodu pred Vrhovnim sodiščem na Tavčarjevi 9 v Ljubljani. Naj sodniki v dvorani vidijo, da ljudstvo pozorno spremlja, kaj delajo. Vnaprej hvala vsem.

Aleš Primc, voditelj Koalicije »Proti zastrupitvi bolnikov!«