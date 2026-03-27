(PREJELI SMO) SDS: S forenzično preiskavo naj se preveri (ne)delovanje informacijskega sistema DVK

Piše: SDS

V Slovenski demokratski stranki na podlagi javno zaznanega izpada spletnega portala Državne volilne komisije na dan volitev v Državni zbor 22. marca 2026 (v času priblizno med 21:47 in 22:30) predlagamo odreditev neodvisne, celovite in strokovno vodene forenzične preiskave informacijskega sistema Državne volilne komisije (DVK).

Zaradi zaznanih tehničnih nepravilnosti in izpada delovanja sistema za objavo rezultatov obstaja utemeljen dom v popolno transparentnost, sledijivost in integriteto volilnega procesa.

Namen predloga je zagotoviti:

• transparentnost volilnega procesa,

• zaupanje javnosti v pravilnost objavijenih rezultatov,

• strokovno preverbo delovanja informacijskih sistemov.

Na dan volitev v Državni zbor 22. marca 2026 je namreč prišlo do izpada spletnega sistema Državne volilne komisije, kar je sovpadalo s ključnim obdobjem objave in spremljanja rezultatov.

Glede na razpoložljive informacije in tehnične indikacije:

• vzrok izpada ni bil jasno in transparentno pojasnjen,

• časovna umestitev izpada odpira resen dvom v njegovo naključnost,

• javnost in deležniki v tem času niso imeli vpogleda v podatke,

• posledično je bila začasno onemogočena neodvisna verifikacija rezultatov.

Gre za obstoj okoliščin, ki objektivno vpostavljajo dvom v zakonitost in legitimnost volilnega procesa, dokler niso strokovno in neodvisno razjasnjene.

Na podlagi navedenega predlagamo:

– da se izvede forenzično preiskavo ob prisotnosti strokovnjakov, ki jih lahko predlaga vsaka politična stranka, ki je nastopala na volitvah v Državni zbor 22. marca 2026;

– vključi tudi zunanje strokovnjake za kibernetsko varnost in digitalno forenziko;

– da se zagotovi neposreden in neomejen dostop do vseh relevantnih tehničnih podatkov.

Obenem predlagamo, da se po izvedbi forenzične preiskave javno objavi celotno poročilo, jasno metodologijo le te in zagotovi revizijsko sled vseh analiziranih podatkov.

V interesu zaščite demokratičnega procesa volitev in zaupanja državljank in državljanov je potrebno razjasniti vse tehnične okoliščine izpada in preveriti integriteto podatkov zaradi obstoja dvoma v zakonitost in legitimost volitev v Državni zbor RS 2026.