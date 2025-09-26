(PREJELI SMO) SDS Maribor: Nedopustno šikaniranje delavske predstavnice v Mariborskem vodovodu

Piše: SDS – Mestni odbor Maribor

V Slovenski demokratski stranki izražamo odločno nasprotovanje ravnanju, ki ga vodi župan Arsenovič in njegova ekipa v Mariborskem vodovodu. Primer, ko je bila delavska predstavnica Sanja Gerdak kaznovana s pisnim opozorilom pred odpovedjo zgolj zato, ker je med bolniško odsotnostjo preko videokonference opravljala zakonsko zaščitene predstavniške dolžnosti v nadzornem svetu holdinga, je nesprejemljiv.

Združenje svetov delavcev Slovenije je v tem primeru jasno opozorilo, da gre za umetno skonstruirano obtožbo, ki ima vse znake zastraševanja in šikaniranja delavskih predstavnikov, morebiti pa celo elemente kršitve Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU).

V SDS poudarjamo, da je vloga delavskih predstavnikov v nadzornih organih zakonsko varovana pravica. Vsak poskus discipliniranja, kaznovanja ali utišanja njihovega delovanja je neposreden napad na pravice zaposlenih in na temeljne standarde socialnega dialoga.

Slovenija potrebuje spoštovanje zakonitosti in pravic delavcev, ne pa političnega pritiska, izsiljevanja in zlorab. V Slovenski demokratski stranki bomo zato vedno stali na strani ljudi, ki branijo pravice zaposlenih, ter proti vsakemu poskusu njihovega omejevanja.