(PREJELI SMO) Romanje za uspeh volitev

Piše: Alojzij Snoj, Zagorje ob Savi

»Saj jaz ne morem nič storiti«, je pogost izgovor pred referendumom ali volitvami navadnih državljanov.

Vendar ni res. Vsak lahko nekaj stori. To smo dokazali pri obeh referendumih. Stopili smo skupaj, pripravili okrogle mize, predvsem pa molili tako rekoč po vseh župnijah. Vsa prizadevanja pobudnikov referenduma pa so s svojimi odličnimi izjavami potrdili še naši škofje.

Zato podpiramo predlog Urada za laike ljubljanske nadškofije z dne 16. 12. 2025 za neprekinjeno molitev in post do volitev. V vsaki volilni enoti naj bi se posamezniki, družine ali župnije odločile za molitev devetdnevnice za domovino, da bi izprosili uspeh politikov po Božji volji.

Iz naših krajev pa prihaja še pobuda, predlog, da se na prvo soboto v marcu (07. 03. 2026) ali kateri koli drug dan pred prihodnjimi volitvami vsi odpravimo na Božjo pot v Marijina svetišča, veliko jih je po vsej Sloveniji, predvsem pa v osrednja svetišča vsake škofije, in prosimo za uspeh poštenih, dobrih politikov Slovenije. To pa lahko stori skoraj vsak izmed nas. Potrudimo se, če nam je Slovenija draga in se udeležimo romanja za uspeh volitev.