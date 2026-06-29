(PREJELI SMO) Racionalizem in satan

Piše: Franc Bešter

V zadnjem času je spet več govora o narodni spravi, povojnih pobojih itd.. Sicer je bilo o tem napisanih že veliko knjig, in bodo še napisane, znane so tudi razne izjave o problematiki revolucije in protirevolucije (SAZU, združeni ob lipi sprave). Zato tukaj ne bi ponavljal že mnogokrat izrečenih stvari in stvari, ki so splošno znane. Sicer pa: ali je »objektivno« zgodovino sploh mogoče napisati? Vsako dogajanje in zato tudi neko dogajanje v zgodovini je nekaj tako kompleksnega, da so tu možne samo neke interpretacije le-tega, in naše spoznavanje in opisovanje bo nujno in vedno nekaj fragmentarnega. Tu bi rad določene zgodovinske dogodke (pojav komunizma, revolucija, poboji) osvetlil še skozi prizmo metafizike, skozi manj znana ali celo neznana dejstva, torej tistega, česar se ljudje ne zavedajo.

Ne zavedajo se delovanja racionalizma, čeprav je racionalizem kuga naše (moderne) dobe, in ne zavedajo se delovanja satana, ker nas je v naših časih uspel prepričati, da ne obstaja – zato lahko deluje ne da bi se ga bali. Sicer je pa to dvoje (racionalizem in satan) povezano: racionalizem je od kneza teme, zato sem se odločil, da oboje v tem prispevku obravnavam skupaj.

Komunizem je zelo kompleksen pojav, še razmeroma neraziskan in seveda neopisljiv v nekem kratkem članku, zato bi se tu dotaknil le vloge tega dvojega (racionalizem in satan) v tem pojavu. Komunizem bo vedno tudi skrivnost, ker je tudi človek kot njegov nosilec (še vedno) tudi skrivnost. Potrebno pa je tudi znanje, in največje znanje je v knjigah RŽVB, zato jih bom uporabil tudi glede tega.

Komunizem: ateizem. »V ateizem vas je zapeljal duh racionalizma in materializma«. Komunizem je bil vedno tudi sovražnik Cerkve, a Jezus tam (v RŽVB) ne zapiše tega, pač pa pove: »Spoznaj, da sta racionalizem in modernizem največja sovražnika moje Cerkve, ker oba vodita v ateizem«. Torej, gre za to: pojav komunizma je že posledica, globinski vzrok (pra-vzrok) zanj sta racionalizem in modernizem. Zato je to dvoje tudi vzrok za komunistično revolucijo in povojne poboje. Seveda so tudi drugi vzroki, vidim jih v zadnji revoluciji v razvoju orodij, ki je proizvedla tovarne, delavski razred, izkoriščanje… . In gre za boj za oblast, ki se je v zgodovini vedno dogajal, pri komunizmu je ta boj postal še bolj problematičen, ker gre za ateizem, če ni Boga, pa postane vse dovoljeno, kot je zapisal Dostojevski. In je šlo za neko vizijo prihodnjega razvoja Slovenije: komunisti (Partija) so imeli pred seboj izgradnjo totalitarne države, noben totalitarizem pa ne trpi drugačnosti, to je ovira pri totalitarni Oblasti (ki je komunistom sveta) – vse skupaj je potem rezultiralo v komunistični holokavst, kakršen se je zgodil.

Komunizem in satan: ali moramo komuniste imeti za ljudi, ki jih je zapeljal satan? Če je to res, moramo Macesnovo gorico in Barbara rov imeti za satanovo delo, komuniste pa samo za njegovo orodje. Jezus v RŽVB res pove: »Satan uporablja ljudi kot svoje orožje«. Seveda jih mora prej zapeljati, spraviti pod svojo oblast, in zapeljal jih je z moderno znanostjo: »V vaših dneh satan prihaja z orožjem racionalizma«. To orožje racionalizma je ta znanost: »Lažna modrost je moje stvarstvo pripeljala v satanove mreže«. V temelju (morilske) komunistične ideologije je razsvetljenski racionalizem. Dokaz tega je npr. v dejstvu, da so naši komunisti govorili o »znanstvenem socializmu«.

Vendar, če neko dogajanje v zgodovini osvetljujemo s pomočjo verskih resnic, moramo nujno upoštevati tudi tisto, da »se vse dogaja po božji volji«. Torej, tudi komunizem in vse zlo, ki ga je povzročil (npr. moralni propad naroda) – tudi to se je zgodilo po tej Volji. Težko razumljivo, a »pota Gospodova so neizsledna«. Osebno sem prepričan, da smo morali izkušnjo komunističnega totalitarizma »dati skozi« tudi zato, da bi se iz tega nekaj naučili: Bog je to dopustil med drugim zato, da bi nas opozoril na smrtonosnost kuge racionalizma in na obstoj in delovanje satana.