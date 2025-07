(PREJELI SMO) Protestno pismo obrtnikov in podjetnikov ministru Maljevcu: “Odstopite!”

Piše: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je na ministra za solidarno prihodnosti Simona Maljevca danes naslovil protestno pismo, v katerem izraža razočaranje nad načinom uveljavitve prispevka za dolgotrajno oskrbo. Cvar v pismu opozarja tudi na številna odprta vprašanja in dileme v zvezi s porabo skoraj milijarde evrov na leto, ki jo bodo morali prispevati obrtniki, podjetniki in državljani Slovenije. Vsled številnih očitkov in nezmožnosti podajanja konkretnih informacij glede porabe sredstev predsednik Cvar v pismu ministra Maljevca poziva tudi k odstopu.

Celotno vsebino pisma objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani gospod minister Simon Maljevac,

v luči odločitev v zvezi z uveljavitvijo prispevka za dolgotrajno oskrbo smo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije z globokim razočaranjem spremljali vaš dosedanji odnos pri implementaciji tega zakonskega ukrepa. Kljub večkratnim pozivom, ki jih ne naslavlja le OZS, ampak tudi druga strokovna javnost, niste prisluhnili argumentom in številkam, ki jasno kažejo na potrebo po postopni in premišljeni uveljavitvi višine prispevka.

Še več, do danes, ko smo državljani in podjetja že soočeni z uveljavitvijo plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, niste predložili celovitih in transparentnih izračunov, ki bi jasno prikazali, katere storitve dolgotrajne oskrbe se trenutno izvajajo ter kakšen je njihov obseg in stroškovna struktura. Kako se bodo spremenili tokovi financiranja z vključitvijo novih storitev in novih prihodkov iz naslova prispevka? Po kakšni metodologiji ste prišli do predvidenih stroškov za nove storitve ter koliko kadra boste potrebovali, da boste lahko realizirali storitve v predvidenem obsegu? Kje boste dobili ta kader?

To je le nekaj od številnih odprtih vprašanj, ki smo vam jih v zadnjem letu večkrat postavili, a nanje še vedno nismo dobili jasnega odgovora. Glede na to, da boste od podjetij in državljanov pobrali dodatnih 770 milijonov do 1 milijarde evrov na leto, si te odgovore in ob tem še vsa metodološka pojasnila, zagotovo zaslužimo.

Brez teh ključnih informacij ni mogoče oceniti niti legitimnosti niti učinkovitosti vaše politike, kar je nedopustno za področje, ki bo bistveno vplivalo na kakovost življenja starejših in vseh, ki potrebujejo pomoč.

Naj na tem mestu še enkrat poudarim, da dolgotrajno oskrbo vključno z njenim financiranjem podpiramo. Ne podpiramo pa pobiranja prispevka za storitve, ki jih še ni in za katere ni jasno, kako ste izračunali njihov stroškovni obseg.

Dodam lahko še razočaranje in jezo glede višine prispevka za espeje, pri čemer pred uveljavitvijo zakona niste pokazali nobene pripravljenosti prisluhniti argumentom. Kako boste kot minister za solidarno prihodnost v prihodnje pogledali v oči več kot 100 tisoč espejem, najmanjšim in najbolj ranljivim poslovnim subjektom, ki ste jim kot edinim naložili plačevanje dvojnega prispevka, si morate odgovoriti sami. Da ste espejem, ki so si sami ustvarili delovno mesto in morajo tudi v primerih, ko na primer zaradi bolniške odsotnosti niso zmožni delati, plačevati celotne zdravstvene in pokojninske prispevke, naložili dvojno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, je višek arogance in popolno nerazumevanje položaja samostojnega podjetnika.

Glede na to, da smo izgubili upanje v zagotavljanje potrebne preglednosti pri financiranju dolgotrajne oskrbe ter postopno uveljavitev višine prispevka, ki bi sledila dejanskemu zagotavljanju storitev, vas pozivamo k odstopu z mesta ministra. Vaša funkcija nosi preveliko odgovornost, da bi jo opravljali brez ustreznih pojasnil in spoštovanja diskusije z argumenti, kar je eno od osnovnih načel demokratičnega odločanja.

S spoštovanjem,

Blaž Cvar, predsednik OZS