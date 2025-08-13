(PREJELI SMO) Protest proti ravnanju Ministrstva za notranje zadeve, ki vabi samo izbrane novinarje

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

Združenje novinarjev in publicistov ostro protestira proti ravnanju ministrstva za notranje zadeve, ki včeraj na svoj »briefing« o spornem nakupu helikopterjev Leonardo ni povabilo televizije Planet TV. Novinarko te televizije je predstavnica za odnose z javnostmi po telefonu odslovila z obrazložitvijo, da je dogodek »samo za povabljene novinarje«.

Takšno selektivno izključevanje medijev iz dogodkov, ki jih organizira državna institucija, je nedopustno in predstavlja neposreden poseg v svobodo medijev, kot jo zagotavljata Listina Evropske unije o temeljnih pravicah ter slovenska ustava. Vlada in ministrstva imajo dolžnost zagotavljati enak dostop do informacij vsem medijem, ne glede na njihovo uredniško politiko ali lastniško strukturo.

Posebej zaskrbljujoče je, da se to dogaja v primeru, ki že sproža resno javno razpravo in kjer po počitnicah vlado čaka tudi protest ogorčenih reševalcev. Omejevanje dostopa do informacij ne le krni pravice novinarjev, temveč tudi pravico javnosti do obveščenosti.

ZNP poziva ministrstvo za notranje zadeve, da se javno opraviči prizadetemu mediju, zagotovi transparentno komunikacijo z vsemi novinarji ter opusti vsakršne prakse, ki bi lahko pomenile diskriminacijo ali cenzuro. V demokratični družbi vlada ne izbira, kdo jo sme in kdo je ne sme spraševati.

Upravni odbor ZNP

V Ljubljani, 13. avgusta 2025