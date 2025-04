(PREJELI SMO) Pričevanje: Franc Resnik

Piše: SCNR

»Spomnim se, ko je ladja prišla na 250 m, jaz sem bil na straži, imel sem telefon in vprašal komandanta čete, kaj narediti, ker je bila ladja tako blizu. ,Kar pri miru bodi, ne streljat,ʻ je rekel. Bila je angleška ladja, to je bilo avgusta 1944.«

Spoštovani!

Tokrat vas vabimo, da prisluhnete spominom Franca Resnika, rojenega leta 1926 v Trebelnem pri Palovčah. Med drugo svetovno vojno je bil vpoklican v nemško državno delovno službo Reicharbeitsdienst, v kateri je služil od avgusta 1943 do februarja 1944. Nato je bil mobiliziran v nemško vojsko in je bil kot član pehote poslan na številna bojišča po Evropi.

Ob koncu vojne se je France predal, potem so ga zajeli zahodni zavezniki. Angleži so ga nagovarjali, naj se vključi v jugoslovanske partizane, kar pa je odklonil in se odločil za pot proti Argentini. V domovino Slovenijo se je prvič vrnil leta 1970.

Pričevanje je leta 2013 v Buenos Airesu posnel dr. Renato Podbersič. Vabljeni k ogledu in poslušanju na povezavi https://zakladnicaspominov-scnr.si/france-resnik/