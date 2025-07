(PREJELI SMO) Prelaz Vršič in višek poletne sezone (+FOTO)

Piše: Siniša Grmovšek, Bovec

Deset dni pred viškom letošnje poletne sezone sem se v sredo, 2. julija, odpravil na krožno pot po predelski cesti do Kranjske gore in čez Vršič nazaj v Bovec.

Takoj za jezerom Jasna, za tablo, ki označuje kraj, so postavljene zapornice, dela so lepo zaključena in manjka samo še vklop elektrike in samopostrežnih blagajn. Enako je na drugi, naši strani, streljaj pred Mlinarico, kjer je bilo že pred leti, ob obnovi tega dela ceste, urejeno parkirišče. V jeseni bodo na prelazu zaključili dela in preverili nov prometni režim, ki bo uveden za dva poletna meseca v letu 2026. Težko si predstavljam kakšne izkušnje se bodo pridobile v jesenskem času, ko je neprimerno manj prometa in ni predvideno, da se bodo zapornice za tranzitni promet zapirale. Kaže, da bo eksperiment omejevanja prometa na cesti čez prelaz Vršič, prava pustolovščina.

Zapornice za jezerom Jasna

Streljaj pred Mlinarico

Prihod na Vršič me je zelo razočaral in osebno ne pomnim, da je bil kdajkoli v minulih 45-ih letih v tako žalostnem stanju. Razumljivo je, da podobe začasno zapuščenega gradbišča ne moremo jemati kot promocijo, vendar pa se ne bi smelo zgoditi, da tik pred viškom poletne sezone, na prelazu prevladuje vtis zanemarjenosti in neskrbnosti.

Na Vršiču je bilo vroče

Zastojev in kolapsa ni bilo

Trop ovac se stiska v majhni senčki na naši strani in prijazna prodajalka spominkov mi je pojasnila, da je glavni trop na planini Mala Mojstrovka, ubežne ovce pa so na Vršiču zato, ker so vajene, da jih obiskovalci razvajajo s smokiji in podobnimi priboljški.

Za letošnje poletje velja enak režim kot prejšnja leta in redarji skrbijo, da je cesta prevozna, zato so povsem odveč kamnite ovire ob sveže asfaltirani cesti.

Zakaj kamnite ovire?

Bodoča parkirišča?

Pripravljeni na višek poletne sezone

Ogled stanja je odprl veliko vprašanj na katera še ni odgovorov. Potem, ko prevoziš zapornice, ni na dvajsetih kilometrih ceste med zapornicami, nobene razlike med vozili v tranzitu in vozili, ki bodo parkirala na Vršiču, zato se sprašujem, koga in zakaj bodo čakala vozila na parkirnem pasu, ko se bo zapornica spustila zaradi prodanih 92 parkirišč, ki ure in ure ne bodo zasedena, odvisno od tega kaj bo imetnik parkirnega listka počel, lahko tudi cel dan.

Zelo pomembno je sledeče. V kolikor velja večkrat poudarjeno dejstvo, da ne bo časovne omejitve za vozila, ki so v tranzitu, potem zapornice nimajo nobenega smisla in so nepotrebne, zato jih bo potrebno čimprej odstraniti!

Ključno pa je še nekaj drugega. Če se ne motim, je za postavitev pasje ute in za zavarovanje njive pred divjadjo, potrebno v Triglavskem narodnem parku pridobiti mnenje. Za resnično velik poseg kot je bil izveden na državni cesti, pa niso potrebna soglasja in ni potrebno gradbeno dovoljenje, kar je očitno nezakonito ravnanje. Zaradi kratenja pravice do nemotene uporabe državne ceste, pa bi (bo) imelo Ustavno sodišče RS, lahko delo pri odločanju v tej zadevi.