(PREJELI SMO) Predsednik SŠK poziva k oddaji podpisa za referendum

Piše: Slovenska škofovska konferenca

Drage sestre in bratje, spoštovani državljani!

Slovenska škofovska konferenca z globoko zaskrbljenostjo spremlja poskuse uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta zakon, ki v praksi pomeni uvajanje asistiranega samomora, nasprotuje temeljnemu prepričanju, da je človeško življenje od spočetja do naravne smrti nedotakljiv dar Boga.

Škofje Katoliške Cerkve, ki je v Sloveniji, smo nasprotovanje temu zakonu izrekli 8. julija letos, Komisija Pravičnost pri Slovenski škofovski konferenci pa je vernike in druge ljudi pozvala k oddaji podpisa za uvedbo referenduma glede uveljavitve tega zakona 10. septembra 2025.

Danes ponavljam ta poziv!

Vsak človek, ne glede na starost, bolezen ali nemoč, ima neodtujljivo dostojanstvo. Posebej bolni in umirajoči so ranljivi, zato si zaslužijo več naše ljubezni, solidarnosti in spremljanja – ne pa zakonske možnosti predčasne smrti. Legalizacija asistiranega samomora bi ustvarila nevarno družbeno klimo, kjer se lahko šibki in starejši počutijo kot breme in bi se znašli pod pritiskom, da svoje življenje končajo.

Tudi zdravstvena stroka je večkrat jasno opozorila, da je njihovo poslanstvo lajšati trpljenje in reševati življenja, ne pa povzročati smrti.

Zato vernike in vse državljane pozivam, da oddajo svoj podpis za razpis zakonodajnega referenduma in tako zaščitijo človeško življenje ter omogočijo širšo družbeno razpravo o tej ključni temi.

Podpis lahko oddate na upravnih enotah ali elektronsko preko portala e-Uprava do nedelje, 5. oktobra 2025.

Naj naš skupni glas izrazi trdno zavezo k življenju, solidarnosti in ljubezni do vsakega človeka.

Ljubljana | Novo mesto | 26. 9. 2025 | god sv. Kozma in Damjana

msgr. dr. Andrej Saje,

predsednik Slovenske škofovske konference