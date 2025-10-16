(PREJELI SMO) Prebiličev močnik namesto Golobove polente?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Dr. Vladimir Prebilič namesto dr. Roberta Goloba? Močnik namesto polente? Ali v resnici Prebiličev – končni – zeleni prehod iz EU v rdeči globalni komunizem?

Včeraj (15.10.2025) smo državljani Slovenije iz zelo natančno obveščenih javnih medijev (z RTS, v veliki meri tudi s tajnopolicijske TV KOSOVIR) izvedeli za večino načrtov novoustanovljene stranke PREROD, pod vodstvom dr. Vladimirja Prebiliča (Kočevskega – v več pomenih).

Da, končno smo tudi v Sloveniji izvedeli, da morajo slovenski komunistični kapitalisti, seveda “najnaprednejši” državljani Slovenije, kot tudi vsa spoštovana in cenjena mednarodna teroristična mafija, ki pere denar v slovenskih bankah, nekoliko v levo smer premakniti svoje delnice in druge prihranke, da, svoje milijone in milijarde.

Zakaj in čemu? Zdaj morajo, da ne bi finančno propadli – in tako ostali brez politične moči – komunistični slovenski kapitalisti premakniti svoj denar v banke in sklade za uresničevanje ZELENEGA BRUSELJSKEGA PREHODA V KOMUNIZEM.

Čimprej morajo to storiti skoraj vsi slovenski veliki ŠEFI nevladnih organizacij, ki so do zdaj nalagali svoj krvavo naropani denar iz državnega proračuna in iz skladov mednarodnih dobrodelnih organizacij za pomoč vsem revežem na tem svetu, ki niso bele rase – zlasti pa muslimanskim in levičarskim teroristom.

Sicer pa o projektih PRERODA nismo zvedeli, kaj imajo njegovi člani za Slovenijo kakorkoli boljšega in lepšega od vseh dosedanjih strank, zlasti pa od sedanje vlade dr. Roberta Goloba.

No, če smo prve mesece po ustanovitvi Golobove legibitrične, do bolnih in starih pa skrajno NESTRPNE vlade, pogosto videli, brisanje seznamov bolnikov, ki so čakali na zdravniške specialistične preglede, pa tudi kako so se, da bi izzivale, lažne lezbijke vreščeče poljubljale pred blagajnami v trgovinah (še posebno takrat, ko so bile zelo dolge vrste), lahko na začetku Prebiličeve oblasti pričakujemo najgloblji padec standarda v Sloveniji po osamosvojitvi. Zakaj?