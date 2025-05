(PREJELI SMO) Pismo gospe Urški Klakočar Zupančič: Katera je bila prva slovenska vlada?

Piše: Janez Remškar, Ljubljana

Še vedno odmevajo vaše besede, gospa Urška Klakočar Zupančič, da je bila prva slovenska vlada, taki so naslovi v medijih, vlada Borisa Kidriča, ki je bila ustanovljena leta 1945.

Dejstvo je, brez ponarejanja zgodovine, da to ni bila prva slovenska vlada in da je bila to revolucionarna vlada, brez predhodnih demokratičnih volitev. To ni ponarejanje zgodovine!

Gospa Klakočar Zupančič, pišete zgodovinske knjige, poglejte si vsaj Wikipedijo, če že ne morete prebrati kakšne druge resne knjige o zgodovini, ki na osnovi podatkov govori o kocu druge svetovne vojne.

Ob koncu druge svetovne vojne maja 1945 je Slovenski narodnoosvobodilni svet v imenoval tovariša Kidriča za prvega predsednika vlade federalne Slovenije (kasneje Ljudske republike Slovenije). To funkcijo, ki jo je prevzel 5. maja 1945 v Ajdovščini, je opravljal dobro leto, do 1. junija 1946. Kidrič je predsedoval slovenski vladi ravno v času povojnih pobojev domobrancev in množičnega izgona štajerskih in kočevskih Nemcev s Slovenskega. Znano je, da je v svojem javnem govoru v Mariboru junija 1945 zahteval izgon nemško govorečega prebivalstva, in to »brez odvečne sentimentalnosti«.

Zanimivo je, da so naselje Strnišče (Šterntal), kjer je bilo osrednje zbirno taborišče za pregon štajerskih in kočevskih Nemcev, kasneje po njem preimenovali v Kidričevo. In tako je še danes!

Gospa Klakočar Zupančič, to so zgodovinska dejstva. Dejstvo je tudi, da smo imeli Slovenci prvo vlado že po prvi svetovni vojni, kar ste celo priznali, da niste vedeli! Mogoče res ne, a to kaže, da nečesa, o čemer govorite, ne poznate, da ne uporabim kakšnega drugega grdega izraza.

Dejstvo je tudi, da vlada tovariša Kidriča ni bila izbrana na volitvah, bila je revolucionarna vlada in zato tudi ni bila demokratična. To bi se za vas kot demokratko spodobilo, da bi povedala. Ali pa morda vi sedaj, kot so to delali vaši predhodniki 50 let, ponarejate zgodovino! Premislite in se nehajte smešiti, kajti zgodovina vas, če to želite ali ne, demantira! Tudi s ponavljanjem sedaj ne morete več prekriti znanih dejstev! Sicer pa se sedaj, od 27. aprila do 9., morda celo do 25. maja, znova množično pojavlja rdeča zvezda, čeprav smo jo vsi (tudi ponosni nasledniki komunistov) kot delegati leta 1991 izbrisali z naše zastave. Za to so obstajali razlogi, ki se jim tedaj niso upirali niti politični nasledniki partije! In sedaj nekateri, seveda premožni, med njimi ljubljanski župan, ki se borijo za delavstvo, spet na proslavah vzpostavljajo revolucionarno stanje z zvezdo in v redečih oblačilih.

Opozoriti vas moram, gospa Klakočar Zupančič, še na nekaj, ker očitno zgodovine ne poznate. S koncem druge svetovne vojne, v začetku maja 1945, se ni končala morija, kot ste izjavili vi, vsaj pri nas ne, kajne? Sicer pa je od ljudi, kot ste vi, ki še vedno gradijo svojo politično kariero na revolucionarnih temeljih, nemogoče pričakovati, da bi priznali, da se je pri nas po vojni šele začela prava morija, brez sodišč, samo po ukazu partije!

In še nekaj! Zanimivo je opažanje, da se v zadnjem časi govori le še o narodnoosvobodilnem boju, nič več se ne sliši o revoluciji oziroma o državljanski vojni; kmalu bo tisti, ki bo omenjal revolucijo, po vašem ponarejal zgodovino! A to se ne da izbrisati, vsaj dokler povsod po Sloveniji in v središču Ljubljane stojijo spomeniki revoluciji. Potem bomo pa videli. Morda bo zgodovina vendarle postavila razmere med drugo svetovno vojno in po njej v prave, ne samo zmagovalčeve okvire!

Lep vas pozdravlja član Demosa, tedaj delegat v Skupščini Republike Slovenije, sestavljeni iz treh zborov, ki je imenovala prvo slovensko demokratično izvoljeno vlado Lojzeta Peterleta.