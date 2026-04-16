(PREJELI SMO) Pijanci, drogiranci, mrhovinarji in lažnivci nimajo pravice voditi državo! (povolilno predvolilni odmev – domoljubni antifašistični pamflet)

Piše: Vili Kovačič

»Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine« je zapisal Tomaž Šalamun sredi prejšnjega stoletja v pesmi Duma 1964. In je v tedanji diktaturi proletariata nad proletariatom, dobil za to 10 dni zapora. Danes pa je norčevanje iz samih sebe postalo nacionalni šport. Idejo za zmerjanje ljudi s fašisti pa je na dražgoški proslavi pred leti ustoličil nihče drug kot slovenski don Corleone – Milan Kučan, kar je odlično dokumentiral novinar in zgodovinar dr. Jože Možina v zgodovinski oddaji Utrip , tedaj ko RTVSLO še ni bila v celoti depolitizirana, v tednu takoj po Dražgoškem dogodku. Sicer pa Milan Kučan niti ni originalen, saj fašizem kot psovka , izvira že od Stalina. A v novem času so se stvari močno spremenile.

Glede na to kako deluje slovenski parlament danes in predvsem glede na to kako je delovala njegova narcisoidna predsednica Urška Klo(a)kočar Zupančič, pa se samo po sebi postavlja vprašanje : ali so ljudje njenega kova sploh prisebni oziroma pri zdravi pameti in sposobni za odločanje ali pa so povsem »gladki«, torej nečisti in drogirani, kot se temu reče v ljudskem žargonu.

Zato, spričo mnogih tovrstnih kulturnih presežkov utemeljeno zahtevamo, da se za poslance in poslanke D Z, pa tudi EU poslance, uvede obvezni vzorčni test čistosti na delovnem mestu: test na droge, alkotest in v težjih primerih poligraf-detektor laži. Slednji, to je detektor laži, je posebej nujen pred nastopi predsednika vlade Roberta Goloba, saj z odgovori na vprašanja poslancev DZ kar kliče k njegovi uporabi. Posebej se je to izkazalo ob njegovem testu integritete na KPK in zaslišanju glede kanala C0 na preiskovalni komisiji v D Z, ko je izjavil, da on s problemom ni seznanjen in da stroka o ustreznosti kanala C0 ni enotnega mnenja, kar seveda nikakor ne drži. Sicer pa je vse to zelo konkretno dokumentirano v knjigi »Gospod nateg« , Bojana Požarja in v posnetkih pričevanj preiskovalne komisije za kanal C0.

Ta kratek povzetek »dosežkov« uničevalskega Golobjega pohlepa in njegovega divjega »pohoda skozi institucije« pa s tem ni zaključen, začenši z depolitizacijo RTVSLO in – kar se le malokdo spomni, z Golobovo demonstrativno peš parado od Gregorčičeve ulice do sedeža Ustavnega sodišča na Bethovnovi 10, s čemer je nezavedno trasiral traso zloglasni Veri Jurovi – evropski komisarski izvedenki za politizacijo medijev.

Sicer pa zgodovine ni mogoče obrniti nazaj, je pa mogoče usmeriti pogled v preteklost, da ne bi obupali in bi bolje predvideli in uvideli prihodnost. Zato je umestno pokazati tudi na vrednostne vzore iz preteklosti – iz časa antifašizma ter ob koncu Avstro Ogrskega cesarstva, časa pred 2 svetovno vojno ter obdobja med in po njej. Tako, da za sedanjost in prihodnost poiščemo vzor ravnanja častni vrednih pomembnih ljudi, ki počasi a vendarle vztrajno prodirajo v javno zavest, a hkrati mnogokrat tudi izginjajo zaradi načrtnega brisanja spomina in prekrivanja s povsem votlimi a finančno zelo razkošnimi dosežki novodobne razsipniške nadutosti duha.

Med pomembnimi pozitivnimi osebnostmi so prav gotovo krški škof Anton Mahnič in nekoliko kasneje tajnik tajnega društva slovenskih katoliških duhovnikov zbranih v tajnem društvu Svečeniki sv. Pavla,Vergil Šček, o katerem je že izdana knjiga v Slovenskem in italijanskem jeziku. O katerem – Vergilu Ščeku, pa v okviru vele državnega projekta Gorizia – Nova Gorica EPK – evropska prestolnica kulture, ni bilo niti najmanjše možnosti za javno pozornost in podporo. Nasprotno ! EPK je postala požiralnik milijonov za prazne in votle projekte – in pa seveda tudi za impotentne osebne performance, katerih vrhunec je bil ko je, tako rekoč filmsko, na otvoritveno slovesnost v Novo gorico po Soči priveslal prvi fašist v državi – slovenski premier in poklicni lažnivec Roberto Golobini – alias gospod Nateg. Manjkala mu je samo še Mussolinijeva fašistična črna uniforma, ki jo je , tako pripovedujejo domačini, ohranil kot zapuščino svojega deda.

Med narodnimi buditelji pa velja omeniti izredno priljubljenega vzgojitelja mladine Filipa Terčelja z Vipavske, v Prekmurju pa zelo pomembna Jožefa Klekla in Marka Slaviča , tudi pogajalca za vzhodno mejno razmejitev, med vojskovodji pa za Slovence silno pomembnega generala, feldmaršala Svetozarja Borojevića, ki so mu, spričo ignorance oblasti, ljudje sami v gozdu postavili spomenik, ker v spomeniku na Cerju ni dobil mesta.

***

A povrnimo se k naslovu, ki ga moramo vzeti dobesedno in skrajno resno: pijanci , drogiranci in mrhovinarji ne smejo biti pripuščeni k vodenju države. Mrhovinarji so namreč tisti, ki bi z novim zakonom o zastrupljanju ljudi, (katerega uveljavitev smo na srečo z ljudsko voljo – referendumom preprečili) prišli na svoj račun mrhovinarji po nevidni poti: opešane, bolne in trpeče ljudi nagovoriti in pregovoriti v prostovoljno smrt. Statistike iz Kanade in Nizozemske to potrjujejo. Gre za filozofijo smrti, ne odrešitev od trpljenja. Paliativna oskrba, pa je Golobu mukoma in z velikim zamikom vendarle prišla na misel – ne zaradi lastne humanosti, ampak zaradi predvolilnega obupa, kajti primarno njegov cilj ni bil življenje, ampak smrt in destrukcija, zgodovinsko gledano pa uničenje (odmiranje) države, zgrajene po modelu varovanja življenja ter v smislu razsvetljenstva in graditve zahodne civilizacije, ne pa uničenja, ki ga v Sloveniji aktivno propagirajo domači in tuji plačanci Kučanovega nagrajenca Georga Sorosa.

Slovenke in Slovenci,in vsi državljani R S. Ne bodimo Butalci, ki so se hvalili kako so premagali pamet, ampak pamet spoštujmo in jo uporabimo. Golobov izpričani fašizem je poguba za Slovenski narod in vse državljane. Skratka slovenskega naroda, ki je v koreninah sicer zdrav, a so žal korenine premalo odporne in malo vidne, rastejo pa na izsušenih tleh. Zato se spodobi ozreti na to kar si zasluži spoštovanje in spomin – na častne in pogumne ljudi iz naše preteklosti.

***

To so slovenski narodni buditelji – slovenski, primorski in prekmurski Čedermaci nikakor pa ljudje. ki se jim je od položajske višine zavrtelo v glavi in danes ne najdejo ravnotežja in v obupu, da bodo izgubili oblast, indirektno celo grozijo z nasiljem in na veliko ponujajo prestopniške, sicer pa davkoplačevalske milijone.

14 septembra 2025 smo praznovali 175 let od rojstva znamenitega slovenskega škofa na otoku Krk – dr. Antona Mahniča, slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja in vzgojitelja. Škof Anton Mahnič je prva žrtev fašizma med Slovenci. Hrvatje Antona Mahniča predlagajo za svetnika, Slovenci pa sploh ne vemo zanj. Drugi pa ga zaradi ostrine besed posredno celo krivijo za razkol med Slovenci, da bi opravičili svojo lastno nesposobnost razumevanja »resnice, lepote, in dobrote« – tistih neideoloških načel, ki jih je Anton Mahnič kot Krški Škof, brezkompromisno ostro zagovarjal že preden je postal škof, odločno in nesebično pa jih je udejanjal skozi služenje Hrvatom na otoku Krk.

In še bi lahko naštevali: Hrvatje so domoljubi, Slovenci s(m)o koristoljubni strahopetci – celo za stvari, ki nas povsem vidno vodijo v propad ! Cankar nas je proglasil za hlapce brez hrbtenice ko je dejal: »za hlapce rojeni za hlapce vzgojeni, ker je hrbet upognjen, biča vajen in željan«. Čeprav ni v celoti res in vedno ni čisto tako mnogi narodni buditelji pričajo nasprotno: Valentin Vodnik, Anton Martin Slomšek, Anton Mahnič, Vergil Šček, Janez E. Krek, Anton Jeglič, Filip Terčelj, Valentin Stanič in številni drugi pričajo da imamo svetle in močne izjeme! Resnici na ljubo in zgodovinsko gledano so to bili ti v veliki večini duhovniki, ki so delali in delajo med ljudmi za ljudi – ali kot pravi tudi novi predsednik Državnega zbora. Med ljudmi za ljudi ! Med laiki, predvsem pa med politiki, pa so tovrstni zgledi silno redki.

A ne obupajmo – morda se je v gosti temi in pomladanski megli pojavil žarek svetlobe. Saj je očitno novi predsednik DZ zelo pogumen , načelen in odločen človek, ki želi napraviti red in spoštovanje pravil v hiši demokracije. Zato se obračamo nanj in mu predlagamo, da čim prej uvede nova pravila glede ugotavljanja »čistosti« na delovnem mestu-vzorčni alkotest in test na prepovedane droge ! Ne smemo dopustiti, da odločitve o naših usodah sprejemajo neprištevni – pijani in drogirani ljudje. Tukaj je takojšnje ukrepanje nujno, saj laži zaradi spoštovanja svobode govora, pač ne moremo preprečiti, kaj šele izkoreniniti. Zelo podpiramo tudi zakonsko omejitev in kriminalizacijo prestopanja iz politične stranke v drugo stranko, kar povzroča trgovino z glasovi, ki jo namerava zakonsko omejiti in sankcionirati. Spodbudna pa je vsekakor tudi njegova gesta – odstranitev domofona in kamere za vstop v njegovo pisarno. Upam, da to ni le zunanja simbolna gesta in pomeni tudi odzivnost na pobude kot je pričujoča. Konceptualno gledano pa je zelo pomembno njegovo poudarjanje neposredne demokracije. Sam mislim predvsem na anti demokratično pohabljeno sedanjo ustavno referendumsko ureditev, dediščino greha vseh političnih strank iz leta 2013. Saj gre za ureditev, kot je nima nobena demokratična država na svetu in nujno kliče k spremembi.

Zaključujem s citatom 3 predsednika ZDA in verzom Prešernove Zdravljice ! Z mislijo, ki jo je pred več kot 200 leti izrazil 3 predsednik ZDA Thomas Jefferson :

»Izrodi se vsaka država, kjer je oblast zaupana le voditeljem.

Le ljudje sami so varni varuhi države in če menimo, da ljudstvo ni dovolj izobraženo,

ni rešitev v tem, da ljudem oblast odvzamemo, ampak jih izobražujemo in informiramo .To je pravi korektiv zlorab ustavnih pristojnosti«.

Zaključimo pa še z verzom pesnika Franceta Prešerna , ki je 100 let za Jeffersonom, povedal zakaj nam Slovencem danes v resnici gre:

»Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!… De oblast in z njo čast, ko préd, spet naša bosta last« !

Da bo oblast postala čast, ne sredstvo napihovanja in laganja – visokih besed in poniglavih dejanj in ne dekla samo-morilske ideologije ter po volitvah pozabljenih obljub ! Zato ponavljam stavek iz naslova:

PIJANCI, DROGIRANCI, MRHOVINARJ IN LAŽNIVCI nimajo pravice voditi državo ! Vsa čast pa narodnim buditeljem in braniteljem, ki so nam dali moč, da smo stali inu obstali, na svoji zemlji, vsem preteklim in sedanjim sejalcem zmede in zla, navkljub.

Predsedniku Državnega zbora pa hkrati želimo uspeh pri tem kar je napovedal : delo med ljudmi , za ljudi. Samo resnica nas bo osvobodila je govoril že Kristus, seveda pa tokrat ne gre za resnico z veliko, ampak z malo začetnico. Isto pa seveda velja tudi za besedo svoboda. Da bi postale stvari normalne, potrebujemo jasne besede in pogumne ljudi.

Vili Kovačič, državljan K,

Predsednik društva DPSND- DavkoPlacevalciSeNeDamo In društva Slovenski TIGR 13 maj