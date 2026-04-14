(PREJELI SMO) Pavlinka Korošec Kocmur in Boštjan Kocmur: »Slovenija je naša izbira!«

Piše: SCNR

Leta 2025 je Študijski center za narodno spravo izvedel projekt z naslovom NAZAJ V SLOVENIJO, ki je bil sofinanciran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V okviru projekta smo posneli več pričevanj slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, ki se vračajo v Slovenijo in si tukaj ustvarijo nov dom.

Tokrat vam predstavljamo pričevanje zakoncev Kocmur, ki sta se kot ena prvih odločila preseliti v Slovenijo že v času njenega osamosvajanja. Kljub administrativnim oviram, težavam z državljanstvom in posledično težavam pri iskanju stalne zaposlitve, sta se odločila ostati ter prispevati k dobrobiti slovenske družbe. Pomembno vlogo sta imela pri ustanovitvi društva Slovenija v svetu (SVS), ki je pomagalo Slovencem iz tujine pri vračanju in vključevanju v slovensko okolje. V svojem pričevanju spregovorita o pomenu sprave, povezanosti Slovencev doma in po svetu ter odgovornosti do skupne domovine. Kot pravita, Slovenci iz sveta predstavljajo pomembno dodano vrednost za Slovenijo ter bogatijo narodno skupnost s svojim znanjem, izkušnjami in močno narodno zavestjo.

Vabimo vas, da prisluhnete njunemu pričevanju na povezavi https://zakladnicaspominov-scnr.si/pavlinka-korosec-kocmur-in-bostjan-kocmur/