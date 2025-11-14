(PREJELI SMO) OZS predlaga vzpostavitev likvidnostnega mehanizma zaradi neplanirane božičnice

Piše: OZS

Številna podjetja so se znašla v težki situaciji, saj zaradi slabih poslovnih rezultatov ne zmorejo izplačati božičnice, ki jo je predsednik vlade napovedal tako rekoč z danes na jutri. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zato predlaga takojšnjo vzpostavitev brezobrestnih mikroposojil, espejem pa naj se prav tako omogoči izplačilo božičnice, na podlagi katerega naj se jim zniža davčna osnova.

»Božičnica je v obliki predvolilnega bombončka predsednika vlade prišla tako rekoč čez noč in presenetila številne obrtnike ter podjetnike, ki tega stroška niso predvideli, mnogi med njimi pa božičnice zaradi slabih poslovnih rezultatov sploh ne morejo izplačati v tem letu. Vlada naj torej, če že vztraja na obvezni božičnici, zagotovi tem podjetjem mehanizem, ki jim bo omogočil izplačilo božičnice. O sami ustavnosti zakona pa naj presojajo ustavni pravniki in ustavno sodišče,« poudarja predsednik OZS Blaž Cvar, ki je še vedno mnenja, da bo vlada vsem zaposlenim najbolj pomagala s tem, da razbremeni stroške dela. Zaposleni v Sloveniji bodo tako dobili precej več kot znaša božičnica.

Po dostopnih podatkih naj bi bilo podjetij z negativnim poslovnim rezultatom v lanskem letu okrog 21 tisoč.

Med predlogi, ki jih je OZS naslovila na MF in MGTŠ, je vzpostavitev hitrega brezobrestnega mikroposojila z moratorijem 3 mesece in dobo vračanja 6 mesecev. Številni obrtniki in podjetniki namreč niso niti planirali izplačila zimskega regresa niti ne morejo dokazati nelikvidnosti na način, kot to zahteva zakon. Izplačilo zimskega dodatka jih bo tako potisnilo v likvidnostne težave. Zato OZS predlaga, da se tem podjetjem zagotovi namenski mehanizem, denimo preko SPS, SID, SPIRIT-a, oz. poseben likvidnostni program, ki jim bo zagotovil sredstva za plačilo neplaniranega zimskega regresa.

Poleg likvidnostih težav, ki jih utegne prinesti neplanirana nova finančna obveznost, pa številna podjetja že napovedujejo zmanjšanje investicij v prihodnjem letu. To je sicer pokazala tudi nedavna anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla OZS: Večina obrtnikov in podjetnikov ne podpira obvezne božičnice in vidi v tem zgolj predvolilno potezo predsednika vlade.

Tako kot je država priskočila na pomoč javnim zavodom in javnim ustanovam, ki zaradi slabih poslovnih rezultatov decembra ne bi mogli izplačati neplaniranega zimskega regresa, tako tudi gospodarstvo pričakuje pomoč v obliki mehanizmov, ki bodo neplanirano obveznost pomagali realizirati.

OZS predlaga znižanje davčne osnove espejem zaradi izplačila zimskega regresa

Ministrstvo za finance je OZS pozvala k dopolnitvam ZPZR, ki naj omogoči espejem, da lahko za znesek zimskega regresa znižajo davčno osnovo dohodka iz dejavnosti. Nedopustno je, da zavezanci, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti, niso upravičeni do zimskega regresa oziroma jim ta ne znižuje davčne osnove dohodka iz dejavnosti.