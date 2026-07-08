(PREJELI SMO) Odprto pismo Upravnemu odboru IZUM-a: Poslovne skrivnosti in laži direktorja IZUM-a

Piše: Mag. Tomaž Seljak

V začetku marca sem knjižničarke in knjižničarje v Svetu članic COBISS, v Strokovnem svetu IZUM-a, v Upravnem odboru IZUM-a, v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost in v Izvršnem odboru ZBDS seznanil z odprtim pismom ministroma Tanji Fajon in dr. Igorju Papiču “Ugrabljen IZUM in propadel projekt COBISS.Net pod pokroviteljstvom Unesca”, ob tem pa sem problematiko upravljanja in razvojnih usmeritev IZUM-a še dodatno izpostavil.

Dobil sem več izkazov podpore in nemoči, a bom citiral le enega od odzivov: “Ne bi vam odpisal, če ne bi opažal vse več demagogije v odgovorih IZUM-a na naše pobude za izboljšanje sistema COBISS. Govorim posebej o segmentih COBISSPlus, COBISSCat in COBISSLib, ki so bili pripravljeni in izdani v tako nedodelani obliki, da se kaj takega v vaših časih niti pod razno ni dogajalo. Najhuje je to, da pri vseh dobronamernih pobudah dobivamo ničvredne odgovore s pojasnili iz priročnikov, ki jih dobro poznamo.”

V navedenem pismu ministroma z dne 15. 2. 2026 sem med drugim opisal manipulacije s pokroviteljstvom Unesca in kako direktor IZUM-a celo pred zaposlenimi v IZUM-u skriva poročilo o evalvaciji delovanja IZUM kot centra II. kategorije pod okriljem Unesca, ki so ga izdelali za to nekompetentni in zavedeni romunski evalvatorji, ker se verjetno zaveda, da pozitivno poročilo ne odraža dejanskega stanja. Naslednji dan, 16. 2. 2026, so zaposleni v IZUM-u in člani Sveta COBISS.Net prejeli povzetek navedenega poročila (prva priponka), znanci iz držav Zahodnega Balkana pa so me zatem presenečeni nad skrivalnicami vodstva IZUM-a obvestili, da je EVALUATION REPORT (October 2025) objavljen na spletni strani Unesca. V začetku marca je nato (na podlagi zahteve po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja) novinar revije Reporter od MVZI pridobil še EVALUATION REPORT (November 2025) – dodana je le ena priloga (predlog tripartitnega sporazuma UNESCO – Vlada RS – IZUM).

Konec marca sem vam in številnim drugim naslovnikom v Sloveniji in tujini poslal mojo Recenzijo poročila o evalvaciji IZUM-a kot UNESCO centra z obdukcijo propadlega projekta širitve mreže COBISS.Net ( slo eng ) – med drugim tudi avtorjem navedenega poročila, vodjem organizacijskih enot IZUM-a, resornim ministrstvom Vlade RS in Unescu. Seveda se ni odzval nihče od odgovornih za skrajno nestrokovno in zavajajoče evalvacijsko poročilo, Izvršni odbor Unesca pa je nasedel prevari in upoštevaje ugotovitev romunskih evalvatorjev, da “je IZUM v celoti izpolnil pričakovanja”, rutinsko sprejel zahtevo Vlade RS za podaljšanje statusa IZUM-a kot UNESCO centra II. kategorije. Ob tem pričakovanja in cilji projekta COBISS.Net, ki so bili leta 2011 razlog za pridobitev pokroviteljstva Unesca, v poročilu niso navedeni, doslej pa tudi ni imel nihče kakšnih koristi od statusa IZUM-a kot Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti pod okriljem Unesca. Upam, da bo nova Vlada RS prepoznala nesmisel podaljšanja navedenega statusa in novega dvopartitnega Sporazuma z Unescom , ki tudi ni več združljiv z ustanovitvenim aktom IZUM-a, ne bo sklenila.

IZUM mi je 23. junija (na zahtevo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja) poslal zapisnike treh letošnjih sej Upravnega odbora IZUM-a. Tako sem lahko ugotovil, da je predsednik UO že na seji 22. januarja direktorju IZUM-a “čestital za visoke ocene na evalvaciji UNESC-a”. Na seji 26. februarja je direktor IZUM-a ponovno izpostavil visoke ocene mednarodnega sodelovanja IZUM-a v COBISS.Net, Poročilo o delu IZUM-a za leto 2025 ste sprejeli brez pripomb, odobrili pa ste tudi izplačilo nagrade direktorju za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 8.662,50 EUR bruto. Ob tem ste verjetno spregledali, da je bilo v mrežo COBISS.Net konec leta 2024 vključenih 563 knjižnic zunaj Slovenije, konec leta 2025 pa 562 knjižnic (vključilo se jih je 12, izključilo pa 13), večina prihodkov IZUM-a iz tržne dejavnosti pa je rezultat prodaje licenc za programsko opremo v preteklih letih in ni posledica uspešnosti direktorja. Na seji 30. marca ste pod točko 1 brez razprave potrdili še oceno redne delovne uspešnosti direktorja odlično in predlog za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja IZUM v višini 2.557,43 EUR, posebej zanimiv pa je zapis razprave pot točko “3. COBISS.net, odgovori direktorja IZUM na zastavljena vprašanja” predstavnice Ministrstva za kulturo mag. Gulič Pirnatove:

“Glede vprašanja, ali obstaja dokumentacija, na podlagi katere je bila izdelana specifikacija porabe sredstev, ki sta jih MVZI in MZEZ namenila za širitev mreže COBISS.Net, je bilo povedano, da taka dokumentacija ne obstaja, saj so bila sredstva razdeljena med države po ključu glede na število vključenih knjižnic. O podrobnejšem razrezu so se dogovarjali na sestanku članic mreže COBISS.Net.“

Same laži direktorja IZUM-a: Dokumentacija, na podlagi katere je bila izdelana specifikacija porabe 50.000 EUR (druga priponka), obstaja in IZUM mi jo je moral poslati po odločbi Informacijskega pooblaščenca (tretja priponka). Sredstva niso bila razdeljena po navedenem ključu, na sestanku članic mreže COBISS.Net pa je bilo le povedano, da morajo biti računi izdani do konca oktobra ( : Dokumentacija, na podlagi katere je bila izdelana specifikacija porabe 50.000 EUR (druga priponka), obstaja in IZUM mi jo je moral poslati po odločbi Informacijskega pooblaščenca (tretja priponka). Sredstva niso bila razdeljena po navedenem ključu, na sestanku članic mreže COBISS.Net pa je bilo le povedano, da morajo biti računi izdani do konca oktobra ( zapisnik ).

“Glede vprašanja zakaj direktor IZUM projekta NAKVIS ni podprl in je pomoč pri lobiranju v Bruslju odklonil tudi MZEZ, je direktor povedal, da projekt ni bil predhodno usklajen z vodstvom IZUM-a, ampak je bil predlagan ministrstvu MVZI kar brez njegove vednosti.“

dr. Aleš Bošnjak sedem let ni naredil ničesar za pridobitev evropskih sredstev in tudi ni podprl predloga Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net ( Projekt COBISS.Net – III. faza : Podpora razvoju nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov držav Zahodnega Balkana in njihovi integraciji v skupni izobraževalni, raziskovalni in kulturni prostor EU (2025–2029) s predlogom financiranja v višini 15 milijonov EUR je bil avgusta 2024 izdelan pod okriljem NAKVIS-a (Demšar, Seljak, Južnič) in nato z dopisom ministra dr. Igorja Papiča (+ eng verzija projekta ) poslan Evropski komisiji, kerin tudi ni podprl predloga Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net ( www.zacobiss.net ), da se projekt COBISS.Net umesti med strateške (prioritetne) projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja RS in Evropski komisiji predlaga financiranje širitve mreže COBISS.Net iz evropskih sredstev v okviru programa predpristopne pomoči IPA. Gre za posodobljeno verzijo projekta , ki sem ga leta 2016 izdelal za IZUM in sva ga s predstavnikom Unesca v Bruslju predstavila predstavnikom Evropske komisuje, ki je bila zanj takrat pripravljena nameniti 10 milijonov EUR, a predstavniki Vlade RS tega na srečanjih EU – Zahodni Balkan niso bili pripravljeni predlagati. Ob tem je treba še vedeti, da je bila planirana razvojna pomoč EU knjižnicam v ciljnih državah namenjena zagotovitvi pogojev za širitev mreže COBISS.Net (kadri, oprema in druge spodbude), kar lahko koordinira kdorkoli, ki ima za to potrebno znanje (leta 2016 je bil s strani EK predlagan UNESCO).

Kaj je direktor IZUM-a ponudil kot alternativni projekt s predlogom financiranja v višini 8,5 – 9 milijonov EUR, je razvidno iz njegove Presentation of the COBISS.net Project at the Meeting of the Western Balkans Platform on Research and Innovation, 12 February 2025 (četrta priponka), temu pa je sledila še polomija s povabilom članom Sveta COBISS.Net za prijavo na razpis HORIZON-INFRA-2025-01-DEV-03 (3-4 milijone EUR) – peta priponka. Ob vsem tem ste v Letnem poročilu za 2025 in Letnem programu za 2026 lahko zasledili še omembo akcijskega načrta z naslovom “COBISS.net; Podpora razvoju nacionalnih knjižničnih sistemov v državah Jugovzhodne Evrope in njihovi integraciji v skupen izobraževalni, raziskovalni in kulturni prostor (2024–2028)”, ki pa ga direktor IZUM-a še vedno skriva celo pred člani Sveta COBISS.Net. Skrajno diletantsko, a z očitno podporo UO in nekaterih državnih uradnikov!

“Prisotni člani so soglašali, da so bili podani odgovori zadovoljivi. Predsednik UO se je direktorju zahvalil in ga pozval, da člane UO seznani z dopisom, ki ga je bivši direktor xxxxxxxx posredoval na več naslovov. Direktor IZUM-a je pojasnil, da je xxxxxxxx nepooblaščeno pridobil dokument, v katerem je zapisana uradna ocena evalvacije IZUM-a kot UNESCO centra Il kategorije, ki so jo izvedli UNESCO-vi akreditirani evalvatorji. V tem dokumentu so zapisane informacije, ki v celoti niso nujno informacije javnega značaja, in niso namenjene drugim nepooblaščenim osebam izven kroga članov UO.“

Ime obtoženega za “nepooblaščeno” pridobitev dokumenta je v kopiji zapisnika prekrito, a ni dvoma, da gre zame in za zlonamerno podtikanje nepooblaščene pridobitve evalvacijskega poročila. Direktor Urada za UNESCO, Gašper Hrastelj, je namreč meni (in direktorju IZUM-a v vednost) že 5. januarja sporočil “Medtem smo prejeli poročilo o evalvaciji delovanja IZUM kot center II. kategorije pod okriljem Unesca. Poročilo je izjemno pozitivne vsebine. Prepričan sem, da vam bo poročilo v kratkem poslal direktor IZUM-a – Aleš, prosim posreduj”. Direktor IZUM-a mi poročila ni poslal, je pa bilo objavljeno na spletni strani Unesca, novinar revije Reporter pa ga je dobil od MVZI. Kako je lahko dokument, ki je za UNESCO in MVZI javnega značaja, za direktorja IZUM-a poslovna skrivnost (celo v odnosu do zaposlenih v IZUM-u)?

“Poročilo o evalvaciji je bilo objavljeno skupaj z ostalim gradivom za sejo UO v ekipi MS Teams. Predsednik UO je člane UO spomnil, da je že na prejšnji seji UO apeliral, naj člani UO z gradivom in informacijami, s katerimi so seznanjeni, ravnajo skrbno. Poudaril je, da so v skladu s 3. odstavkom 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega infrastrukturnega zavoda Institut informacijskih znanosti, dolžni opravljati svoje naloge s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in da so za kršitev varovanja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovorni. Izpostavil je, da smo z vsem gradivom dolžni ravnati odgovorno, za presojo pravice do dostopa do informacij pa so pristojne ustrezne službe.“

Insinuacije, da mi je navedeno evalvacijsko poročilo lahko razkril kdo od vas in s tem prekršil “varovanje poslovne skrivnosti”, so brez osnove. Sicer pa ne razumem, kako je lahko karkoli, kar obravnava UO IZUM-a, poslovna skrivnost.

Vlak je odpeljal in projekta širitve mreže COBISS.Net ni več mogoče rešiti” ( Toliko za vašo informiranost, lahko pa preberete tudi intervju z menoj, ki je objavljen v zadnji tiskani izdaji revije Demokracija: “” ( povzetek ). Za to pa sta poleg direktorja IZUM-a, dr. Aleša Bošnjaka, najbolj odgovorna dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost in inovacije na MVZI, in Edvin Skrt, generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZEZ.

Ker pa že opravljate vlogo nadzornega organa IZUM-a, vam predlagam, da analizirate upravičenost in rezultate aktivnosti, ki so bile v letu 2025 financirane iz namenskih sredstev MZEZ in MVZI (50.000 EUR) ter prihodke in porabo sredstev iz naslova tržne dejavnosti IZUM-a (637.236 EUR) z izkazano obremenitvijo le treh zaposlenih (v letu 2024 štirih). IZUM namreč na s tem povezana vprašanja odgovarja: “Ker gre za storitev, ki ni vezana na IZUM-ovo javnopravno delovanje, temveč se nanaša na zasebnopravni del dejavnosti, zahtevane informacije niso informacije javnega značaja. Informacije v povezavi s tržno dejavnostjo IZUM so izvzete iz prostega dostopa po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.” V navedenem zakonu tega določila ne najdem!

In še en predlog: Če želite ustaviti nadaljnje razgrajevanje razvojnega in izvoznega potenciala IZUM-a na področju knjižničarstva, zahtevajte od Vlade RS, da sektor HPC – Superračunalništvo čim prej izloči iz IZUM-a in bodisi kot mariborski oddelek pridružiti ARNES-u, ki ob Dravi gradi stavbo za novi superračunalnik, tovarno umetne inteligence in podatkovni center, bodisi ustanovi samostojni javni infrastrukturni zavod (nacionalni superračunalniški center) s sedežem na navedeni lokaciji ob Dravi.

Lep pozdrav!

Mag. Tomaž Seljak

Vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS,

pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a

ter dolgoletni koordinator projekta COBISS.Net