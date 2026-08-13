(PREJELI SMO) Praznik Občine Sežana bo tudi letos povezal kraje, ljudi in generacije

Piše: C. R.

Praznik Občine Sežana tudi letos razteza praznično dogajanje čez ves mesec. Številni dogodki po mestu in krajevnih skupnostih bodo vse do sredine septembra povezovali občanke in občane, društva, zavode, klube, krajevne skupnosti, podjetnike, obrtnike in druge, ki s svojim delom in idejami občini dajejo utrip. Osrednje praznično dogajanje bo potekalo med 28. in 30. avgustom, s programom za vse generacije in raznolikimi vsebinami, ki nagovarjajo različne okuse ter zanimanja.

»Občinski praznik je predvsem praznik ljudi in krajev, ki sestavljajo našo občino. Veseli me, da ga vsako leto soustvarja toliko posameznikov, društev, zavodov, krajevnih skupnosti in drugih organizacij. Prav njihova pripravljenost sodelovati, se povezovati in narediti nekaj za soobčane kaže, da skupnost ni nekaj samoumevnega, ampak jo gradimo skupaj, z medsebojnim spoštovanjem, odgovornostjo in pripadnostjo prostoru, v katerem živimo,« poudarja župan Občine Sežana Andrej Sila.

Praznovanje se bo začelo v nedeljo, 16. avgusta, in se nadaljevalo vse do 19. septembra. V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov in programskih vsebin, od kulturnih, glasbenih in športnih prireditev, pohodov, razstav in druženj do predstavitev društev, zavodov, krajevnih skupnosti ter lokalnega gospodarstva. Tako širok program je rezultat sodelovanja številnih organizacij in posameznikov, ki prazniku vsako leto dajejo vsebino, raznolikost in značaj.

Petek, 28. avgusta, bo zaznamovala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Sežana s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2026, večer pa bo na Kraškem dvorišču Vinakras v znamenju tradicionalne prireditve Glasba in vino, kjer bosta za glasbeno spremljavo poskrbeli klapa Leut in skupina Bačino. Sobota, 29. avgusta, bo v znamenju živahnega utripa lokalne skupnosti. V Parku pri Starem gradu se bodo predstavile krajevne skupnosti, javni zavodi, društva, klubi, obrtniki in podjetniki, obiskovalci pa bodo lahko pobliže spoznali dejavnosti, pobude in ljudi, ki vsak na svojem področju prispevajo k življenju in razvoju občine. Večer bo glasbeno obarvan: na parkirišču pred pošto in banko bosta nastopili priljubljeni skupini Mi2 in Nočni skok.

Praznični program tudi letos povezuje prizorišča v Sežani – Kosovelov dom Sežana, Park pri Starem gradu in Kraško dvorišče pri Vinakrasu – z dogodki po krajevnih skupnostih po vsej občini. Raznolikost programa in prizorišč odraža tudi raznolikost občine; od glasbe, kulture in druženja do športa, predstavitev lokalnega gospodarstva, društev in drugih organizacij. Praznovanje se bo nadaljevalo 12. septembra z osrednjo proslavo ob dnevu vrniotve Primorske k matični domovini. Dogajanje ob letošnjem občinskem prazniku pa bo sklenilo tradicionalno Opasilo Lokev 2026.

Praznik Občine Sežana tako tudi letos povezuje različne kraje, generacije in zgodbe. Predvsem pa daje prostor ljudem, ki s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, prostovoljstvom, podjetnostjo in pripravljenostjo sodelovati vsak dan oblikujejo občino, v kateri živimo.

Celoten program in podrobnosti so na voljo TUKAJ.