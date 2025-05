(PREJELI SMO) Odprto pismo predsednici republike: Pokažite svojo naklonjenost tudi žrtvam revolucije

Piše: dr. Janez Juhant

Spoštovana gospa predsednica dr. Nataša Pirc Musar! Odločil sem se, da Vam tokrat pišem odprto pismo, ne zgolj prošnjo za sodelovanje ob Lipi sprave.

Že dvakrat smo Vas v Društvu Združeni ob Lipi sprave povabili na spominski dan Krivde, odpuščanja in sprave ob Lipi sprave na Žalah 15. junija. Vaš predhodnik Borut Pahor se je našemu vabilu vedno odzval in je večkrat poudaril, kako pomembno je, da opravimo vse korake, da dosežemo spravo med našim narodom in zato sprejmemo potrebne ukrepe za rehabilitacijo žrtev vojne in revolucije. Vaš odgovor je bil negativen. Sporočili ste nam, da ne morete zaradi drugih obveznosti. Tudi na predlog, da spominsko slovesnost opravimo na drug termin, ki bo sprejemljiv za Vas, se niste odzvali. Pri prejšnjem predsedniku Pahorju smo tudi terminsko sporazumno našli rešitev.

Verjamem, da niste navdušeni nad našim protestom, ki smo ga poslali ob Vašem ukazu o podelitvi priznanja ZZB VNOB. Kot smo zapisali, je po naši oceni tako odlikovanje omenjene organizacije, ki nasprotuje spravi v naši družbi, neutemeljeno. To društvo žal še vedno dejansko ne priznava zgodovinske resnice revolucije in vseh posledic, ki jih je povzročila tolikim našim rojakom. Med njimi je najbolj nečloveško preprečevanje osnovne pravice ljudem do groba, kar je v nasprotju s temeljno človekovo pravico, da po smrti mirno počiva v grobu ter tudi v nasprotju z vsemi mednarodnimi in našimi ustavnopravnimi standardi, ki ščitijo pravice vsakega človeka. Neizpolnjevanje teh načel, se pravi pokop in rehabilitacijo prisilno izginulih oseb in dostop svojcev do podatkov o njih, smo že dvakrat izpostavili pri Organizaciji ZN za ČP. Skupaj smo v OZN probleme ČP predstavili naše društvo Združeni ob Lipi sprave, Nova slovenska zaveza (predsednik dr. Matija Ogrin, v imenu društva tajnik Peter Sušnik) in Komisija Pravičnost in mir pri SŠK (predsednik škof dr. Andrej Saje, v imenu komisije pa bil navzoč mag. Tilen Vesenjak). Delovali smo ob podpori in sodelovanju Pax internationalis ter Komisijo PiM pri škofovski konferenci ZR Nemčije. Po prvi predstavitvi decembra 2019 je takratno ZM RS sklicalo pritožnike in obljubilo reševanje zadev. Po zadnji predstavitvi konec januarja 2025 še ni bilo nobenega odziva. Zato pišem o tem tudi Vam, saj imate pristojnosti pri zunanjih zadevah in lahko spodbudite go. ministrico Tanjo Fajon, da prek njih Vlada RS naredi ustrezne korake, da se pokop žrtev iz Macesnove gorice ter nepokopanih Romov uredi in sicer kot je dogovorjeno v strokovnih krogih ter je želja in pravica njihovih svojcev.

Upam, da se boste odzvali in prišli na spominsko žalno slovesnost na Trgu Republike v spomin žrtvam komunizma. Tudi ti ljudje so bili Slovenci, borili so se za svobodno in samostojno Slovenijo, kateri zdaj predsedujete Vi. Predsednica države ni nujno, da se strinja z vsemi državljani, je pa dolžna zastopati pravice vseh. V nekem smislu ste tudi predsednica vseh pobitih rojakov, ki so del naše narodne skupnosti in hočeš nočeš ste zanje, kot najvišja državna predstavnica, odgovorni. Spomnil bi Vas tudi, da ste bili na obisku pri pokojnem papežu in boste seveda tudi pri tem. Za razliko od zgolj političnih voditeljev Vas je pokojni in vas bo sedanji papež sprejel ne z interesi, pač z duhovno avtoriteto, ki vsakega človeka in tudi državnika sprejema in mu nudi ogledalo, kako naj si prizadeva za resnico in pravičnost. Kot je že parkrat zatrdil dr. Saje, imate tudi dobre odnose z njim kot predsednikom škofovske konference. Upam, da se bosta oba odzvala in prišla tudi na spominsko slovesnost na Trg republike. Vse povedano Vas bo nedvomno spodbujalo, da se boste sami duhovno oplajali, utrjevali v resnici in zavzemanju za pravičnost ter še bolj po svojih močeh delovali v družbi za prizadete in odrinjene v njej, kar so številni pri nas, prav posebej pa nepokopani slovenski rojaki in tudi Romi, ki čakajo na pravico do groba in večnega miru. Tako bomo v spoštovanju ustave, zakonov ter medsebojnem osebnem spoštovanju krepili soglasje med nami, pokopali mrtve, poskrbeli za njihov večni mir ter mir med nami.

Spomnil bi Vas, da ste na ta položaj prišli tudi po pridobitvah, ki jih je omogočila samostojna slovenska država, v kateri ste kot pravnica uspeli v tranzicijskih poslih in si ustvarili ime in premoženje, ki Vam zagotavlja ustrezen družbeni status. Številni državljani, posebno delavci in drugi, tudi soigralke rokometa v Kamniku, te možnosti zaradi številnih razlogov niso imeli. Zdaj ste predsednica vseh nas in kot ste lepo rekli o pokojnem papežu Frančišku, da ste občudovali njegovo srčnost, Vas prosim, da jo izrazite tudi Vi v odprtem dialogu ter zavzemanju za vse zapostavljene, tudi one zaradi revolucijskih krivic izključene.

Zato verjamem, da boste tudi razmislili, kako bi priznali in nagradili vsa prizadevanja tudi tistih, ki si prizadevajo za odrinjene v naši družbi.

V tem smislu Vas vabim 16.5. ob 21h na Trg Republike ter 15. 6. k Lipi sprave na Žalah.

Če 15. 6. sodelovanje zaradi drugih obveznosti, za Vas ni mogoče, Vas v imenu Društva prosim za predlog drugega datuma v bližini tega dne.

S spoštovanjem,

Zasl. prof. dr. Janez Juhant, predsednik