(PREJELI SMO) Odprto pismo poslankam in poslancem: Ne dovolite ubijanja!

Najprej naj povem, da spremembe, ki jih želijo uvesti poslanke in poslanci skrajne levice, pomenijo drastično spremembo razumevanja človeške civilizacije, pomenijo ukinitev prepovedi ubijanja. Uvest namreč želijo medicinsko zastrupitev bolnih in starejših. Pravo poimenovanje tega zakona, glede ena to, kaj prinaša je: Zakon o medicinski zastrupitvi bolnikov in starejših.

Zakaj ni prav, da se zastruplja bolne in starejše?

1. Država mora zaščititi vse bolnike in starejše pred medicinsko zastrupitvijo. Vlada mora zagotoviti zdravstveni sistem, ki bo zdravil, pomagal in lajšal bolečine, ne pa ubijal. Bolni in starejši potrebujejo zdravljenje, pomoč, sočutje in bližino ne pa, da se jih zastrupi.

2. Imamo zdravstvo, ki razpada, dolgotrajno oskrbo, ki ne deluje, v domove za ostarele je zelo težko priti, pokojninska blagajna se prazni. In kaj se v skrajno levičarskih strankah spomnijo? Te probleme hočejo rešiti, s tem, da bi se zastrupilo čimveč bolnih in starejših. Namesto, da bi uredili zdravstvo, hočejo zmanjšati število bolnikov. Odločno nasprotujemo krajšanju čakalnih vrst v zdravstvu z zastrupitvijo bolnikov in ostarelih. Vlada nima pravice zmanjševati stroškov za zdravstvo in pokojnine z zastrupitvijo in odstranitvijo bolnih in ostarelih.

3. Medicinska zastrupitev bi bila po novem ena od medicinskih storitev. Zelo poceni medicinska storitev, ki bi povrhu vsega zagotovila še to, da ta bolnik ne bo nikoli več prosil za nobeno zdravstveno storitev več, pa tudi pokojnine ne boš več nobene dobil.

4. Kakšen zgled je to za mlade, če bodo videli, da kako se zastruplja bolne in starejše? Grozljiv zgled. Mlade je potrebno zaščititi pred zastrupitvenim samomorom, saj je to zanje in za njihove družine najhujša oblika nesreče. Mladim moramo pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave. Predstavljajte si situacije, ki jih boste ustvarili. Vnuk bo vprašal: »Kje je naša babica?« »Umrla je z zastrupitvijo« »Zakaj?« »Zato, ker je neznosno trpela.« »Jaz tudi trpim. Boste mene tudi zastrupili?« »Ne, tebe pa ne bomo.« »Se bom pa sam. Če je lahko babica tako umrla, lahko tudi jaz.«

Kdo od vas, danes ni še nič trpel? Velika večina ljudi vsak dan vsaj malo trpi zaradi takih in drugačnih stvari. Gotovo pa vsak človek v življenju zelo veliko trpi in občutek trpljenja je individualni občutek. Lahko bi jaz za neko stvar, ki se mogoče komu od vas ne bi zdela nič pomembna, neznosno trpel. Npr. najstniki. Oni imajo pogosto občutek, da neznosno trpijo zaradi množice stvari, ki se morda odraslim ne zdijo pomembne, ampak za njih so usodno pomembne. In s tem zakonom, jih boste navajali k razmišljanju, da bi končali življenje z zastrupitvijo, da se rešijo trpljenja. Namesto da bi jih učili, kako se sooča s trpljenjem, kako se ga premaguje, kako se z njim živi, jih hočete učiti, kako se obupa in kako se zastrupi.

Prof. dr. Jože Trontelj je pogosto govoril o t. i. spolzki klančini, se pravi, ko se neka stvar, ki je etično sporna, odpre, se potem drsi, samo še globlje in globlje, v čedalje večje skrajnosti in sprevrženosti, ki jih radikalni pravni pozitivizem vedno upraviči, tako kot je nacistična grozodejstva v nacistični Nemčiji. Čeprav je že to, kar je sedaj v zakonu, grozljivo, bo šlo samo še bolj naprej. Samo še bolj se bo širil krog upravičencev in s tem število ljudi, ki bodo zastrupljeni. Samo še bolj se bodo širile morilske metode. V državah, kjer so sprejeli medicinsko zastrupitev je to tako. Na začetku sprejmejo zakon, ki izgleda zelo omejujoč, potem pa ga v naslednjih korakih samo še odpirajo. Pa naj bo to Kanada, Belgija ali pa katera druga država. In potem pride do tega, da medicinska zastrupitev postaja v teh državah eden najpogostejših razlogov smrti. V Kanadi tako zaradi medicinske zastrupitve umre že več kot 5% ljudi oziroma vsak dvajseti umrli, v Belgiji pa zastrupljajo že tudi dojenčke.

Zastrupljanje bolnih so prvi uzakonili nacisti. Po njihovem zastrupitvenem zakonu je zaradi zastrupitve umrlo več kot 600 Slovenk in Slovencev. Ali boste nacistično tradicijo zastrupljanja sedaj nadaljevali vi? Podobno kot predlagatelji iz slovenskih radikalnih levičarskih vladnih strank so tudi nacisti to zastrupljanje bolnikov poimenovali z maskirnim jezikom lepih besed t.i. “smrt iz usmiljenja”. Tudi ko gre za zavijanje zastrupitve bolnikov in starejših v maskirni jezik lepih besed, so poslanke in poslanci slovenskih skrajno levih strank, ki predlagajo ta zakon zvesti učenci nacističnih hitlerjancev in zločinca dr. Mengeleja.

Pred časom smo brali v medijih, da je fant rešil iz vode eno gospo, ki se je utapljala. Ta gospa je delala samomor. Ta gospa je naslednji dan tega fanta, ki jo je rešil, prišla do njegove številke in ga je poklicala. Zahvalila se mu je, ker jo je rešil. Sama se je vmes premislila pa se ni mogla se sama rešiti. Kdo bo pomagal človeku, v katerem bo že strup in se bo premislil?

Starejši in bolni ljudje želijo živeti. Koliko je veselja do življenja je v starejših ljudeh in bolnikih! Kako govorijo: »Jaz bi rad še živel/a.«.

Predlagatelji zakona iz skrajne levice trdijo, da zakon omogoča, da se bo posameznik svobodno odločil za zastrupitev. Primeri držav, kjer se zastrupljanje bolnih in starejših izvaja kažejo veliko stopnjo zlorab, tudi do 30%. V teh primerih ni mogoče dokazati niti, da se je posameznik sam odločil za zastrupitev. Pa tudi sicer ali je odločitev za smrt iz bolečine, stiske in trpljenja svobodna? Ne. Nasprotno. Šlo bi za odločitve pod najhujšimi možnimi pritiski. Mimogrede odločitve pod pritiski notar ne sme overiti. Skrajno levičarski poslanke in poslanci pa hočejo tako odločitev pod pritiski uzakoniti za odločanje o smrti. Lahko ne samo pod pritiski trpljenja, ampak tudi t.i. neučakanih dedičev, ki jim je čakanje na dediščino predolgo. Zakon, ki ga hočete sprejeti je tudi legitimacija pritiskov teh t.i. neučakanih dedičev na svoje svojce. Tudi to se v državah, kjer so uzakonili zastrupitve bolnikov in starejših množično dogaja.

Sprejemate zakon, ki mu nasprotujejo zdravniki, ki bi ga morali izvajati. Sprejemate zakon, ki mu nasprotuje pet največjih verskih skupnosti v Sloveniji. Predlagama vam, da si preberete magnetogram seje Komsije za človekove pravice in peticije, dne 12.10.2023, kjer je veliko število predstavnikov zdravniških organizacij, civilne družbe in verskih skupnosti, predstavilo svoje argumentirano nasprotovanje zastrupljanju bolnikov in starejših.

Sprejemate enega najbolj sramotnih zakonov. Vkolikor boste ta zakon sprejeli, zadeva ne bo končana v Državnem zboru, ampak se bo končala na referendumu in tam bodo ljudje povedali svoje. In sem prepričan, da se bodo odločili za življenje ne za smrt.