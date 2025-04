(PREJELI SMO) Odgovorno preko celega leta – sporočilo ob zaključku akcije 40 dni brez alkohola

Piše: Slovenska karitas

Hvala, ker smo lahko skupaj že 20 let spodbujali k solidarnostu z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Z letošnjo vodilno mislijo »Ti in jaz« se zaključuje preventivna akcija 40 dni brez alkohola, s katero še naprej spodbujamo k krepitvi moči medčloveških vezi in sodelovanja. Odnosi nas povezujejo ter so podpora in varovalni dejavnik. Ob zaključku akcije organizatorji še naprej vabimo k odgovornosti in soodgovornoti celotne družbe za prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo prekomerno uživanje alkohola povzroča v naših družinah, v prometu in pri zdravju. Pizadevanja se ne končajo z zaključkom akcije, ampak spodbuda k zmernosti in dogovornemu odnosu do pitja alkohola velja prav vsak dan v letu.

Organizatorji se zahvaljujemo vsem, ki so se tudi letos odzvali povabilu in sodelovali v preventivni akciji. Še posebej zahvala vsem tistim, ki so se tudi 40 dni odpovedali alkoholu zaradi solidarnosti z vsemi, ki se srečujejo s trpljenjem zaradi alkohola.

Alkohol negativno vpliva na vsako četrto gospodinjstvo oziroma več kot na 200.000 gospodinjstev v Sloveniji. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da vsaka druga odrasla oseba v Sloveniji prekomerno uživa alkohol in ima že prisotne škodljive posledice zaradi pitja alkohola, ki negativno vplivajo na odnose, zdravje in imajo posledice v prometu. Karitas z materialno pomočjo pomaga več kot 40.000 gospodinjstvom, od tega se več kot ena tretjina gospodinjstev srečuje s težavami s prekomernim pitjem alkohola. Materialne in duševne stiske se ob tem samo še poglabljajo. Na Karitas prihajajo svojci, ki jim prostovoljci nudijo opolnomočenje in strokovna svetovanja.

V sklopu letošnje akcije so na Slovenski karitas pripravili izobraževanji v Celju in Cerknici za več kot 50 prostovoljcev in sodelavcev, ki se srečujejo z osebami v stiski. Namen srečanj je bil opolnomočiti udeležence z znanji, kako prepoznati in sočutno prisluhniti družinam, kjer alkohol pušča svoje sledi in ljudje iščejo pomoč na Karitas. Ko nekdo poišče pomoč, je to pogosto trenutek velikega poguma in pomembno je sočutje in razumevanje. Pri delu potrebujemo potrpljenje, nežno pozornost in predvsem sprejemanje – brez sodb, z odprtim srcem in iskreno skrbjo. Vsak človek ima svojo pot do prvega koraka, a začetek je vedno prežet s pogumom in iskrenostjo. Čeprav je pot meje prekomernega pitja alkhola ali celo zasvojenosti lahko dolga in prepletena z izzivi, verjamemo, da nikoli ni prepozno za nov začetek. Ko si dovolimo prisluhniti, sebi ali drugemu, odpremo prostor za spremembo, povezanost in zdravljenje. Včasih je dovolj že ena iskrena beseda, da se ponovno rodi upanje.

V sklopu akcije smo organizatorji nagovorili župnije, centre za socialno delo, zdravstvene domove, knjižnice, osnovne in srednje šole in po občinskih svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preko Javne agencije za varnost v prometu. Poleg aktivnosti v medijih in družbenih omrežjih, sta v času akcije potekali tudi romanji na Brezje in na Sveto Goro, ki se ju je udeležilo več kot 700 svojcev alkoholikov, zdravljenih alkoholikov, terapetov in podpornikov akcije. Ga. Lidija Kociper psihologinja, psihoterapevtka, imago partnerska terapevtka je na Brezjah izpostavila zgodbo starejše gospe: »Moj mož je bil 40 let abstinent. Štirideset let! Vsi prijatelji so vedeli, da ne pije in so ga spoštovali. A zdaj, pri svojih 80 letih so ga prepričali, da poskusi kozarec alkohola. In veste, kaj se je zgodilo? Postal je popolnoma enak, kot je bil takrat, ko je prenehal piti. Pri tem je ga. Kociper dodala: »Alkoholizem ni zgolj preteklost – je bolezen, ki lahko kadar koli znova prevzame človeka.

Akcija 40 dni brez alkohola se je začela 5. marca 2025 in se zaključuje v soboto, 20. aprila 2025. Poleg organizatorjev Slovenske karitas, Javne agencije RS za varnost prometa, NIJZ in Med.Over.Net-a, so pri akciji sodelovali tudi Ministrstvo za zdravje, Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici), Društvo Žarek upanja, Zavod Vse bo v redu, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov, Društvo abstinent, Društvo UP, Društvo Nacoa Slovenije in Združenje FORTOX.

Na družbenih omrežjih je David Urankar, TV voditelj in model, je skupaj z ženo Ajdo Rotar Urankar, podjetnico in oblikovalko, kot ambasador nagovarjal, da se odpovemo alkoholu in preizkusimo sebe. Ob koncu akcije je David zaupal: »Navečje zmage v sodelovanju v akciji je, da lahko zdržim 40 dni brez alkohola, kljub temu, da ne pijem veliko. To je en mejnik, ki bi ga moral poiskusiti, da lahko pri sebi narediš kljukco – jaz zmorem, jaz lahko. Poleg tega v tem času nisem zbolel, kar pomeni, da je bil moj imunski sistem dobro spodbujen. Vsi vemo, da alkohol ne prispeva k dobremu zdravljenju telesa ali podpori imunskemu sistemu. In to, da se iz vseh zabav čisto vsega spomnim J.«

Velika zahvala za odmevnost akcije gre 30 radijskim, 10 televizijskim postajam, 12 časopisnim hišam in 15 večjim spletnim portalom, ki so akcijo podprli z brezplačnim oglaševanjem in uredniškimi prispevki. Tako se je spodbuda k solidarnosti lahko dotaknila velikega števila ljudi po Sloveniji. Brez njih ne bi mogli razširiti glasu o zmernosti.

V sklopu akcije so na spletni strani http://brezalkohola.si/mnenja-sodelujocih prejeli vrsto odzivov in povratnih. Eden od vtisov: »Ponovno sodelujem, kot vsako leto. Alkoholizem v družini je zelo zaznamoval moje otroštvo, okoli sebe še vedno vidim kako alkohol uničuje družine, zakone. In zato z akcijo 40 dni brez alkohola opozarjam vse okoli sebe na to zlo.

Prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo povzroča pretirano pitje alkohola v naših družinah, prometu in zdravju, ne pojenjajo s koncem akcije. Nasprotno, spodbujajo nas k sprejemanju zmernosti in odgovornega odnosa do pitja alkohola, doma, na cesti, v službi in v družbi – prav vsak dan v letu. Vodilna misel »TI in JAZ« pa nas še naprej vabita k soodgovornosti celotne družbe pri zmanjševanju posledic alkohola doma, na cesti, v službi in v družbi preko celega leta. Vsak dan brez alkohola šteje.