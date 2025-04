(PREJELI SMO) “Nov(r)a normalnost” na reki Soči

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

Nisem vraževeren, vseeno pa me precej straši, ko po Soči plovejo samo nevidni kajakaši!

Tako nekako zgleda letošnja turistična predsezona na Bovškem in statistika bo potrdila, da se nadaljuje njeno uničenje, kar je povzročil kobariški odlok (Odlok), ki velja samo za občino Kobarid, vendar pa povzroča nepopravljivo škodo sosednji, bovški občini in takšno početje naj bi bilo normalno!

Kaj vse je drugače, odkar je občina Kobarid, ne oziraje se na sosednji občini, Bovec in Tolmin, likvidirala skupni odlok treh posoških občin o urejanju plovbe na reki Soči, na skupni plovbni poti, ki je nikakor ne moreš razkosati na tri dele.

Trije odloki namesto enega, skupnega: Zdaj imata občini Kobarid in Tolmin nova odloka, ki sta vsebinsko večinoma enaka, v občini Bovec pa še vedno velja nekdanji skupni odlok. Kako se odstopi od skupnega odloka ni znano oziroma postopek ni določen, čeprav je za vsako španovijo razumljivo, da obstaja postopek ločitve (pravni, finančni, materialni vidik), zato da so posledice in škoda obvladljiva oziroma čim manjša. V konkretnem primeru so sosedje odšli po francosko in ocene posledic ni bilo, zato je predsezona v bovški občini uničena in na kobariškem je zelo podobno.

Plačilo pristojbine po osebi in ne več po plovilu: Doslej je bila pristojbina vezana na plovila zaradi rabe vstopno izstopnih mest (V/I), saj druge pravne podlage za urejanje plovbe na reki Soči ni bilo. Obstajajo strokovne ocene, da je takšna sprememba zelo vprašljiva oziroma nezakonita, najbolj pa je udarila in prizadela športno-rekreativno dejavnost. Druga novost je, da pristojbino plačujejo tudi potniki na raftih in drugih plovilih, s katerimi jih prevažajo podjetniki po reki Soči, čeprav sami ne izvajajo plovbe. Tudi ta pogruntavščina je sporna, način plačevanja in nakazovanja teh plačil, pa je zagotovo nezakonit (nepooblaščeno legitimiranje za pridobitev osebnih podatkov, nakazovanje iztržka pristojbine v občini Bovec na račun pri kobariški občini…).

Različna cena pristojbine na skupni plovbni poti: V skupnem odloku je bila cena dnevne pristojbine 3,00 €, po Odloku pa je cena v občini Kobarid 10.00 € in skokovit dvig, namesto postopnosti, je povzročil bojkot kajakašev in rekreativcev iz zahodnih držav, ki so bili večinski predsezonski gostje in zagotovo ne slabi! V izogib visoki kazni je nujen nakup bovške in kobariške dnevne dovolilnice, kar je skupaj 13,00 €. V sezoni 2025 se je pristojbina v občini Kobarid zvišala za 2,50 €, kar pomeni 15,50 € za plovbo do izstopnega mesta Trnovo 2!

Pretirano visoke kazni in nesorazmernost kazni vizavi teže prekrška:

Utemeljitev za štirkratno povečanje kazni (iz 200,00€ na 800,00€), da bodo uporabniki bolj spoštovali določbe Odloka, je več kot bosa. Če naredimo primerjavo z vožnjo po avtocesti brez vinjete (300,00€) in kampiranjem na “črno” (83,00 €) gre res za nerazsodno, že kar hudobno početje. Medtem ko je težava z dvigom kazni za “črno kampiranje”, na vsaj 150,00 € (spremembo zakona sprejme Državni zbor RS), pa z občinskim odlokom upičimo brezobzirno kazen, ne glede na težo prekrška, kar je bilo med uporabniki sprejeto z ogorčenjem in raje preventivno ne pridejo na Sočo, da jim zaradi banalnega prekrška ne splavajo po vodi everski stotaki.

Prikriti davek: Zdaj ni nobenega dvoma več, da je Odlok uvedel prikriti davek! V odočbi Ustavnega sodišča RS (US) je zapisano. Citiram: “Po trditvah Občine (Kobarid op.p.) med višino pristojbine in storitvijo, za katero se zaračunava, obstaja tudi ustrezno razmerje. Višina pristojbine kot je veljala doslej po Odloku/16, naj ne bi bila ustrezna, zato naj primerjava z njo ne bi bila niti mogoča…. Občina trdi, da če bi se izkazalo, da je glede na zbrana sredstva in stroške pristojbina določena prenizko ali previsoko, bo njena višina v prihodnje ustrezno spremenjena.” Konec citata. Glede na zapisano bi pričakovali, da bo za sezono 2025, znižana cena pristojbine, ali pa vsaj za predsezono in posezono, kar je pogosta in običajna praksa za turistične storitve, ampak to ne velja za Posočje! Mi delamo po svoji logiki in ceno zvišamo in čez pet let bo v občini Kobarid že 25,00 €, četudi v V/I mesta ne bo nič investirano!

V proračunu Občine Kobarid za leto 2025 je predviden priliv iz pristojbine 1.000.000,00 € (bo veliko višji zaradi dviga cene, op.p.), za investicijo v V/I mesto Trnovo 2 pa je bilo predlagano 13% tega zneska, to je 130.000,00 evrov, vendar pa postavka ni bila potrjena in letos ne bo v V/I mesta vloženo nič. Kje pa je končal lanski inkaso iz tega naslova v višini 827.000,00 evrov? Na V/I mestih zagotovo ne? O določbi US, da mora biti protiusluga za plačano pristojbino sorazmerno investirana v V/I mesta pa nič, kakor da je ni! Ustrezno razmerje po kobariško! Iztrežek pristojbine bo porabljen za druge namene, zato kategorično trdim, da je bil z Odlokom uveden prikriti davek in slediti bi morala tožba zaradi nezakonitega ravnanja!

Rekreativna in gospodarska plovba v istem košu: Za tiste, ki za svoj kajakaški konjiček porabijo veliko časa in denarja (šolanje, nabava plovil in opreme, potovanja, namestitev…) in za tiste, ki s prevozom potnikov po reki Soči, služijo lepe denarce, saj gre za dober posel, veljajo enaka merila in med njimi ni nobene razlike! Tudi to je eden od čudaških originalov Odloka, ki vse, ki plovejo zaradi lastnega užitka in zdrave rekreacije obravnava enako kot podjetnike in so zato neupravičeno njegove največje žrtve, čeprav so kot je večkrat poudarjeno, ključni, večinski in dobri predsezonski gostje in si takšne sovražnosti resnično ne zaslužijo. Namesto, da bi spodbujali mlade v Posočju, da se usposobijo za plovbo po reki, kar je eden od pranačinov gibanja po vodi, od drevakov pa vse do Prijonovih plovil iz umetnih materialov in se vrnemo v čas izpred trideset let, ko je bovška in posoška mladina množično in vrhunsko obvladovala plovbo s kajaki in drugimi plovili. Kdo pa se bo šolal za kajakaša, če mu kot začetniku zmanjka moči in izstopi izven V/I mesta, bo za “takšno grozno” početje “nagrajen” z 800,00 evri kazni!

Druge razlike: Prihodnjič bolj podrobno o brezveznem enournem zamiku začetka plovbe, “povečani varnosti” plovbe, razvpiti zaščiti narave in okolja, strokovnih odločitvah neznane (nevidne) stroke, o tem, da voda ni več javno dobro, ukinitvi ustavne pravice o razpolaganju z lastnino in še kaj se bo našlo.

Kaj narediti v danih razmerah? Samo čakati na žalosten konec turistične predsezone v Posočju je najslabša možnost. Ukrepati se mora takoj, saj urejanje plovbe in interesov na reki Soči, ni samo vprašanje višine pristojbine za rabo V/I mest, temveč veliko več. Je zelo zahtevna in zapletena zadeva, ker se soočajo zelo različni interesi, ki jih ni možno urediti na podmeni: “Naj se trije župani vsedejo in zmenijo!” Pri pripravi novega skupnega odloka treh posoških občin mora sodelovati stroka; pravna, okoljevarstvena, hudourniška, gospodarska (ribištvo, črpanje gramoza, turizem, plovba po celinskih vodah itn.), izvajalci dejavnosti, uporabniki, poznavalci razmer in državljani (pravica do vode, lastništva, rekreacije, kopanja itn). O nujnih ukrepih več drugič, prvi in obvezen korak pa je sprememba zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)! Vsiljena “nora normalnost” pa ne pride v poštev niti pod razno! Zaenkrat pa je tako:

Uničevalna karavana topota dalje, da se bliska in treska,

ni slišati lajanja in nihče več niti ne bevska.