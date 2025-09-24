(PREJELI SMO) Nova pokojninska reforma predstavlja pravo katastrofo

Piše: Glas upokojencev

V stranki GLAS Upokojencev ostro nasprotujemo novi pokojninski reformi, saj ta predstavlja pravo katastrofo za upokojence in vse, ki bodo to še postali. Reforma zmanjšuje socialno varnost, povečuje neenakost in spodkopava dostojanstvo starejših.

Pokojninska reforma za upokojence in tiste, ki bodo še to postali ne prinaša nič dobrega, kvečjemu poslabšuje njihov položaj.

Glavne slabosti reforme so jasne:

daljša delovna doba,

nižje pokojnine in manj pravic za upokojence.

Pokojninski sistem mora zagotavljati varno starost, ne pa kaznovati generacije, ki so celo življenje prispevale k družbi. Zato bomo v stranki Glas Upokojencev aktivno podprli in sodelovali pri zbiranju podpisov za razpis referenduma, s katerim bomo državljanke in državljani imeli možnost jasno povedati, da takšne reforme ne sprejemamo.

Prepričani smo, da si Slovenija zasluži pokojninsko politiko, ki temelji na pravičnosti, solidarnosti in spoštovanju do vseh upokojencev.

Zmanjševanje pokojnin, ki so že tako nizke je povsem nesprejemljivo.

P. S. (Moja Dolenjska): Dodajmo. Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je v državnem zboru z 49 glasovi za (od 90) sprejela spremembe pokojninske zakonodaje, ki jo imenujejo pokojninska reforma, čeprav je to daleč od tega. Posamezni sindikati temu nasprotujejo in napovedujejo referendum. Zdaj so zbiranje podpisov napovedali tudi v stranki Glas upokojencev, ki jo vodi Pavel Rupar.