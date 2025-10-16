(PREJELI SMO) Nov velik izziv – zmaga na referendumu!

Piše: Aleš Primc

Nov velik izziv! Zmaga na referendumu za zaščito bolnikov, proti zastrupitvi in zlorabam bolnikov!

Referendum proti zastrupitvi bolnikov bo v nedeljo, 23. novembra. Za pripravo na referendum imamo 40 dni! Gre za referendum najvišje stopnje pomembnosti, ki se tiče vsakega od nas, vsake naše družine. Zato je nujno, da vsi naredimo vse, kar lahko, da na referendumu zmaga življenje proti zastrupitvi in zlorabam bolnikov! Vsi lahko kadarkoli postanemo bolniki, bolniki so naši dragi upokojenci, mame in očetje, stare mame in stari očetje! Naša dolžnost je, da v tem prelomnem času častno branimo naše bolnike, tisočletno civilizacijo, ki temelji na zapovedi: “Ne ubijaj!” ter vero. Ne bodite tiho, ko je govora o tej temi. Osveščajte! Bodite vztrajni! Organizirajte dogodke! Naredite svoj načrt, kako boste na referendum pripeljali čim več ljudi. Skupaj in z Božjo pomočjo zmoremo!