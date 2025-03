(PREJELI SMO) Nov shod za pitno vodo: treba je vztrajati naprej

Piše: Aleš Primc

Pomembna etapna zmaga! Upravna enota Ljubljana začasno prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja za kanal C0! Še z novim zagomom moramo vztrajati naprej!

Upravna enota Ljubljana je prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja za nevaren, nezakonit kanal C0 oz. Jankovićev drekovod. Gre za pomembno etapno zmago in priznanje, da imajo zagovorniki čiste pitne vode prav. Sklepa Agencije za okolje iz let 2015 in 2016 še nista pravnomočna, poleg tega pa je drekovod tudi v popolnem nasprotju z zakonom o varstvu okolja, Ustavo, strokovnimi standardi in zdravo pametjo. Noben normalen človek namreč ne bo ogromnih kanalizacijskih cevi vlekel čez zajetje vode, ki jo pije. Kljub tej pomembni zmagi in zaustavitvi izdajanja gradbenega dovoljenja pa še zdaleč ni konec! Janković obvladuje sodstvo, vlado in ministrstva zato moramo naše aktivnosti nadaljevati in stopnjevati! Je pa ta zmaga gotovo lahko za marsikoga spodbuda, ker dokazuje, da se s trdim, strokovnim in vztrajnim delom velike množice ljudi lahko dosežejo tudi stvari, ki se morda zdijo nemogoče. Množični shodi imajo za zaščito pitne vode ključen pomen, zato vas vabimo, da se jih udeležujete še naprej in nanje povabite še svoje prijatelje in sorodnike.

Naslednji shod pred Lj. Magistratom bo v ponedeljek, 17. 3., ob 14.30! Lepo vabljeni na že 20. Veliki shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, ki bo pred Ljubljanskim Magistratom, v ponedeljek, 17. 3., ob 14.30. Zaenkrat zmagujemo, vendar moramo vztrajati še naprej. Hvala vsem, ki ste že prišli, pridite tudi novi! Povabite naprej!