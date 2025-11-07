(PREJELI SMO) Na vaji Jesen 2025 bo Slovenska vojska urila priprave za delovanje v povečanem obsegu

Piše: MZO

Med 10. in 14. novembrom bo Slovenska vojska na vaji Jesen 2025 urila in preverila postopke naraščanja in delovanja v povečanem obsegu za potrebe naslavljanja zaostrenih varnostnih razmer v mednarodnem okolju.

Na strateški ravni bodo s štabnimi postopki preigrani procesi načrtovanja in priprav na povečanje vojaških zmogljivosti in njihovega dopolnjevanja, postopki načrtovanja in priprav mobilizacije ter izvajanja nalog podpore države gostiteljice. Na operativni in taktični ravni bodo prvenstveno preverili postopke, ki so potrebni za naraščanje vojaških zmogljivosti, napotitev deklariranih zmogljivosti v zavezništvo in izvajanje aktivnosti podpore države gostiteljice. Cilj vaje je preveriti postopke in procese načrtovanja, priprav in vodenja delovanj Slovenske vojske ob morebitnem zaostrovanju varnostnih razmer v mednarodnem okolju.

V času vaje bo povečan promet vojaških vozil na koridorjih mobilnosti v smereh proti Novemu mestu in Brežicam, vključno z Vojašnico Franca Uršiča v Novem mestu in Vojašnico Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Posebej povečan vojaški promet, ki ne bo bistveno vplival na pretočnost prometa, bo na cestah od vojašnic po Sloveniji proti Cerkljam ob Krki v torek, 11., in sredo, 12. novembra, v obratni smeri pa v večernih urah v sredo, 12. novembra. Slovenska vojska se zahvaljuje za razumevanje.

Voditelji držav Nata so na srečanju v Madridu potrdili nov model sil (New Nato Force Model), ki podpira tri temeljne naloge zavezništva, in sicer odvračanje in obrambo, preprečevanje in obvladovanje kriz ter sodelovanje na področju varnosti. Te sile so podrejene vrhovnemu poveljniku zavezniških sil v Evropi ter povečujejo odzivnost, pripravljenost in bojno moč zavezništva. Slovenska vojska del svojih tako imenovanih deklariranih sil prispeva v nov model sil zavezništva. Te sile so v visoki stopnji pripravljenosti in se lahko v zelo kratkem času razporedijo za izvajanje širokega spektra nalog. Del teh sil sta tudi kontingenta Slovenske vojske, ki opravljata naloge v mednarodnih operacijah in misijah v Latviji in na Slovaškem, del sil pa je doma v ustrezni stopnji pripravljenosti.

Vaja je opredeljena v Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2025, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 30. januarja 2025.