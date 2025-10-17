(PREJELI SMO) Na referendum gremo na zmago za spoštovanje dostojanstva bolnikov, proti zlorabam in proti zastrupitvi bolnikov!

Piše: Aleš Primc

Določitev 23. novembra za dan referenduma proti zlorabam in proti zastrupitvam bolnikov sprejemamo z velikim optimizmom. To je državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ko se spominjamo zmage Rudolfa Maistra in njegovih vojakov nad Nemci, s čemer so Sloveniji priborili velik del Štajerske in Koroške. Nedelja, 23. novembra, bo tudi krščanski praznik Kristusa Kralja vesoljstva, na katerega se spominjamo večnih resnic, ki jih je učil Jezus Kristus in veljajo za vse čase in vse kraje.

Ob tej priložnosti bi radi slovensko javnost spomnili, da smo od konca zbiranja podpisov večkrat pozvali vlado k pogajanjem in kompromisu, da razveljavi sporni zakon oz. vsaj razpiše referendum skupaj z državnozborskimi volitvami naslednje leto. Ni res, kar govorijo člani Golobove vlade, češ da to ni mogoče. To bi bi bilo možno, če bi se bila Golobova vlada sposobna sestati s predsednico države ali opraviti pet minutni pogovor na to temo in se obnašati kot odgovorni odrasli ljudje.

Referendum je edina in zadnja možnost za preprečimo zakon, ki bi v neznosno trpljenje in stiske spravil nas, naše otroke, naše drage mame in očete, stare mame in stare očete. Zakon bi uvedel manipulacije, zlorabe in neznosne pritiske na bolnike z namenom njihove zastrupitve. Vsak od nas lahko jutri postane bolnik in pojutrišnjem žrtev pritiskov in zlorabe! Pred nami je prelep mesec osveščanja o lepoti in enkratnosti življenja, o pomenu človeške bližine, pomoči in solidarnosti. Na referendumu se bomo odločali ali hočemo biti družba, ki bo pomagala ljudem živeti ali družba, ki bo pomagala ljudi zastrupiti.

Na 37 dnevno pot širjenja veselja do življenja in upanja ter proti zastrupitvi in zlorabam bolnikov vabimo vse državljanke in državljane!

Aleš Primc, voditelj Koalicije »Proti zastrupitvi bolnikov!«