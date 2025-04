(PREJELI SMO) Mar res še ena regijska bolnišnica na Gorenjskem? Kaj pa Jesenice?

Piše: mag. Marinka Kurilić, Ljubljana

V času od 20. marca, ko je bila sprejeta odločitev vlade, da bo Gorenjska bolnišnica umeščena v Kranju, do danes, je bilo izraženo nestrinjanje vseh gorenjskih občin vzdolž Save Dolinke in Save Bohinjke. Kot rojena Jeseničanka, nekdanja sodelavka ter stalna spremljevalka razvoja zdravstva na Jesenicah moram povedati tudi svoje nestrinjanje glede umestitve Gorenjske bolnišnice v Kranju. Strinjam se z jeseniškim županom, da je ta odločitev v celoti politična. Lahko trdim, da je narejena na pomanjkljivih analizah, morda celo brez kakršnih koli analiz.

Nesporno dejstvo je, da je jeseniška bolnišnica priznana zdravstvena ustanova, z več kot stoletno tradicijo, ki neprestano posodablja svoje delovanje. Pred nekaj leti je z državnim, davkoplačevalskim denarjem zgradila nov urgetni center, heliport, novo garažno hišo, posodobila lekarniško dejavnost ter energetsko in požarno sanirala stavbe. V jeseniški bolnišnici se zdravijo bolniki z vse Gorenjske. Priključena sta ji tudi Posočje in Severna Primorska, saj so povezani z železniško progo. Da ne govorimo o strateški infrastrukturi, železniškem vozlišču tudi z Avstrijo, železniški in cestni promet skozi predor Karavanke, tovarna – jeklarna s pogostimi nesrečami; ne smemo pozabiti na turizem, še posebno zimski turizem in tekmovanja v Kranjski gori in Planici, idr.

Ob jeseniški bolnišnici deluje srednja zdravstvena šola. Na Jesenicah ves čas dopolnjujejo izobraževanje zdravstvenega kadra, ki je pomemben za razvoj zgornje Gorenjske. Leta 2014. Je začela delovati Fakullteta za zdravstvo, pred šestimi leti je bil uveden doktorski študij. Vemo, da je izobraževanje zdravstvenih delavcev vezano na prakso v zdravstveni ustanovi, ob pacientih.

Torej Gorenjska že ima regijsko bolnišnico, na Jesenicah! Ali bi sedaj vse to zavrgli? Kateri odgovoren gospodar, bi vrgel denar proč za vse zgrajeno, posodobljeno in, kar je najvažnjejše, kar zelo dobro in nepretrgano deluje. In zakaj v bližini Ljubljane graditi Gorenjsko bolnišnico takorekoč iz nič? To je nerazumno in skrajno potratno. Tako se ne sme razsipati davkoplačevalski denar.

Apeliram, naj se izjasni odbor za nadzor javnih financ, ali je res ceneje graditi bolnico na novo, kot pa povečati kapacitete bolnice, ki že obstaja in odlično deluje.

In šele sedaj naj bi se dogovarjali o tem, kar bi moralo biti opredeljeno že pred ugotovitvijo potrebe o novi gorenjski bolnišnici!

O tem najbolj slikovito priča izjava kranjskega župana, ki je pojasnil tole:

„Najprej je treba določiti, kakšna bo vsebina nove bolnišnice. To bo naloga ministrstva za zdravje oziroma posebne delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov zdravstvenega področja, ki poznajo situacijo na Gorenjskem. Skupina bo morala opredeliti vsebino nove regijske bolnišnice in obstoječih bolnišnic, to je Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Klinike Golnik, Psihiatrične bolnišnice Begunje ter Splošne bolnišnice Jesenice.“

Poleg tega je tu še Golnik. Minister Arčon je rekel, da se bo v novo bolnico preselila tudi klinika Golnik. Vsi razumemo, da je Golnik na Golniku zaradi svežega zraka in na Golnik hodi cela Slovenija, nihče ne dvomi v njihovo strokovnost. Sprašujem, kako se bodo pljučne bolezni po novem zdravile na zemljišču med avtocesto in mestnim središčem?

Predlagam, da KPK vzame gorenjsko bolnišnico pod drobnogled glede možne korupcije. Kakšni interesi so vgrajeni v odločitev gradnje nove Gorenjske bolnišnice v Kranju, medtem, ko bolnišnica že obstaja in odlično deluje na Jesenicah Kirurgija Bitenc ima gradbeno dovoljenje za gradnjo klinike na Golniku. Se pravi, javno bolnico umikamo iz odlične lokacije v onesnaženo okolje, zato da ne bo delala konkurence zasebniku, ki bo še edini ponujal storitve na Golniku.

Jesenice imajo dovolj prostora za širitev bolnišnice na Spodnjem Plavžu, tik ob obstoječi bolnišnici. Ni pa še potrjeno, kje bi bila umeščena regijska bolnišnica v Kranju. Ali bi zopet žrtvovali vso rodovitno zemljo Zlatega polja? Kje je Ministrstvo za kmetijstvo? Vsakega domoljuba boli srce, ko gleda izkop kvalitetnega kmetijskega zemljišča in na istem mestu gradnjo betonskih stavb in trgovskih centrov. Vemo, da se bliža gospodarska kriza in to z nevzdržno hitrostjo. Zavedati se moramo, da bomo potrebovali plodno zemljo za svoje preživetje. Betonskih kolosov ne moremo jesti!

Politiki vedno poudarjajo enakomeren regionalni razvoj. S tako nerazumno, brez argumentov podkrepljeno politično odločitvijo, da se Gorenjska bolnišnica zgradi v Kranju, pa se zopet koncentrira še ena dejavnost na enem mestu, v Kranju. To pomeni osiromašenje zgornje savske doline.

Ne bi rekla, da je stroka odpovedala, ampak je politika poteptala stroko. Prevladala je neustavljiva aroganca različnih kapitalskih interesov in pohlepa.

Pozivam pravnike, zaposlene v Splošni bolnici Jesenice in na občini, da preučijo možnosti izpodbijanja sklepa vlade o umestitvi Gorenjske bolnišnice v Kranju.