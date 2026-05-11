(PREJELI SMO) KZO, MZS in Praktik.um: nujni so izvedljivi ukrepi za stabilnost sistema in dostopnost storitev

Piše: Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktik.um

Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktik.um podpirajo ključne spremembe zdravstvenega dela Predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS), ki posega v določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti in interventne zakonodaje na področju zdravstva.

V Koordinaciji zdravniških organizacij ocenjujejo, da predlagane spremembe v zdravstvenem delu interventnega zakona pomenijo nujne korekcije veljavne ureditve, ki se je v praksi v posameznih delih izkazala za težko izvedljivo z vidika organizacije dela, sodelovanja med izvajalci zdravstvene dejavnosti in zagotavljanja nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev.

Podpora zdravstvenemu delu predloga zakona izhaja iz strokovne ocene učinkov predlaganih rešitev na organizacijo dela, kadre in dostopnost zdravstvenih storitev. KZO, MZS in Praktik.um podpirajo rešitve, ki prispevajo k večji organizacijski prožnosti zdravstvenega sistema, omogočajo boljše vključevanje razpoložljivega kadra in zmanjšujejo tveganje za dodatno poslabšanje dostopnosti zdravstvenih storitev za paciente.

Slovensko zdravstvo se sooča z resnim kadrovskim primanjkljajem, ki ga ni mogoče reševati z dodatnimi administrativnimi omejitvami in neizvedljivimi roki. Cilj javnega zdravstvenega sistema mora ostati jasen: pacient mora imeti pravočasen dostop do zdravnika na primarni ravni in do bolnišnične obravnave takrat, ko jo potrebuje.

Zato KZO, MZS in Praktik.um posebej podpirajo podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti. Takšna rešitev bi izvajalcem omogočila bolj postopno in predvidljivo prilagoditev organizacije dela na novo ureditev, brez nepotrebnih motenj pri zagotavljanju zdravstvenih storitev.

Posebej opozarjajo tudi na problem določbe, po kateri bi lahko bil zdravnik odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti šele dve leti po opravljenem specialističnem izpitu. Takšen pogoj je v sedanjih kadrovskih razmerah neživljenjski in lahko v praksi povzroči zapiranje ambulant, čeprav v njih delajo usposobljeni specialisti z licenco za samostojno opravljanje zdravniške službe.

Mladi zdravniki Slovenije ob tem opozarjajo na konkreten primer specialista družinske medicine iz perifernega okolja, ki bi bil lahko zaradi te določbe prisiljen zapreti ambulanto, ker je edini zaposleni zdravnik. Gre za zdravnika, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe, vendar po veljavni ureditvi ne bi mogel biti odgovorni nosilec dejavnosti, ker od specialističnega izpita še nista minili dve leti.

Takšni primeri jasno kažejo, da lahko pretirano toga ureditev neposredno škoduje pacientom. Namesto da bi sistem omogočil delovanje ambulante in ohranil dostopnost zdravstvenih storitev v okolju, kjer zdravnikov že tako primanjkuje, ustvarja administrativno oviro, ki lahko vodi v zaprtje ambulante. To ni v interesu pacientov, lokalnih skupnosti ali javnega zdravstvenega sistema.

KZO, MZS in Praktik.um zato podpirajo predvideno črtanje pogoja dodatnih delovnih izkušenj po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Predlagana rešitev ne posega v strokovne standarde, saj bi moral zdravnik še vedno izpolnjevati pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe in imeti ustrezno strokovno usposobljenost.

Praktik.um ob tem poudarja, da se posledice neizvedljivih zakonodajnih pogojev v praksi najhitreje pokažejo v ambulantah: kot manj razpoložljivega kadra, manj terminov za paciente in več organizacijskih težav pri zagotavljanju neprekinjene obravnave. Zato so po njihovi oceni nujne rešitve, ki izvajalcem omogočajo odgovorno in prožno organizacijo dela ter ohranjajo sodelovanje med različnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

V Koordinaciji zdravniških organizacij poudarjajo tudi pomen enakopravnega vključevanja vseh izvajalcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe prebivalcev. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije kot članica KZO pozdravlja vsak korak v smeri zakonodaje, ki tudi zasebne izvajalce, kadar sodelujejo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe, prepoznava kot dobrodošle partnerje v skupnem poslanstvu: zagotoviti prebivalcem kakovostno zdravstveno oskrbo takrat, ko jo potrebujejo.

Ob tem KZO, MZS in Praktik.um opozarjajo, da interventni zakon ne more nadomestiti celovite zdravstvene reforme. Naslavlja le del odprtih vprašanj, medtem ko v veljavni ureditvi ostajajo številna sistemska vprašanja, ki pomembno vplivajo na delovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti, položaj zdravnikov, organizacijo dela in dostopnost za paciente.

Zdravniške organizacije zato pričakujejo, da bodo prihodnje zakonodajne spremembe na področju zdravstva pripravljene v tesnem sodelovanju s stroko. Zdravniki so nosilci zdravstvene dejavnosti in vsakodnevno prevzemajo strokovno odgovornost za zdravljenje pacientov. Brez njihovega aktivnega sodelovanja zakonodajne rešitve ne morejo biti dovolj kakovostne, izvedljive in dolgoročno vzdržne.

Zdravstveni sistem danes potrebuje manj delitev med izvajalci in več strokovno utemeljenih rešitev. Potrebuje jasna pravila, odgovorno organizacijo dela, zaupanje v stroko in ukrepe, ki bodo pacientom zagotavljali pravočasno, varno in kakovostno obravnavo.

KZO, MZS in Praktik.um so pripravljeni sodelovati pri vseh rešitvah, ki bodo krepile stabilnost javnega zdravstvenega sistema, izboljšale dostopnost zdravstvenih storitev in omogočile zdravnikom strokovno, odgovorno in varno delo.