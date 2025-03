(PREJELI SMO) Krščanski forum SDS: Naše glavno mesto opazno postaja prostor erozije demokratičnih vrednot

Piše: Krščanski forum SDS

Krščanski forum SDS je na svoji redni seji Izvršilnega odbora, 24. marca 2025 sprejel naslednje stališče glede uničevanja sakralnih objektov v Ljubljani.

V Krščanskem forumu SDS izražamo ogorčenje in skrb zaradi vandalizma, ki so si ga 8. marca s poškodovanjem fasade ljubljanske stolnice privoščili udeleženci neprijavljenega shoda. Ogorčeni smo zaradi uničevanja naše kulturne dediščine, dejanje pa vsebuje tudi elemente verske nestrpnosti. Povzročitelje dodatno opogumlja žalostno dejstvo, da tovrstna dejanja ostajajo neraziskana, nekaznovana in tudi brez moralne obsodbe političnega vrha. Ponovitveno nevarnost dodatno povečuje še znatna medijska ignoranca. Razočarani smo zaradi oglušujočega molka vseh, ki so zaradi svoje funkcije najbolj poklicani varovati naše ustavno varovane pravice do veroizpovedi. Ker so umanjkale besede predsednice države, predsednika vlade ter varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti, se kristjani počutimo izigrani in nezaščiteni.

Naše glavno mesto opazno postaja prostor erozije demokratičnih vrednot, v katerem se pravila igre prilagajajo glede na potrebe mestnih oblasti in z njimi povezanih akterjev, pa naj gre za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 preko vodovarstvenega območja ali ogrožanje kulturnozgodovinskih in sakralnih objektov zaradi načrtovane gradnje garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Ta projekt poleg Plečnikove tržnice, ki je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, ogroža tudi stabilnost okoliških stavb kot so Stolnica svetega Nikolaja in Bogoslovno semenišče z neprecenljivo kulturno dediščino.

V Krščanskem forumu poudarjamo, da je krščanstvo oblikovalo identiteto slovenskega naroda oz. vse evropske civilizacije, ne le v verskem in duhovnem temveč tudi v kulturnem in vrednotnem pomenu.