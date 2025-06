(PREJELI SMO) Kombinirani volilni sistem – pot do bolj demokratične Slovenije 

Kombinirani volilni sistem gradi na upoštevanju pozitivnih značilnosti proporcionalnega in večinskega sistema. V takšnem sistemu bi se, ob 44 poslancih, izvoljenih na podlagi prednostnega glasu, izvolilo še 44 poslancev v volilnih okrajih, iz katerih se izvoli po en poslanec. Te enote bi predvidoma pokrivale vse dele Slovenije, mesta in podeželje pa bi bili enakopravno zastopani. Kombinirani volilni sistem je rešitev, ki poskuša graditi na upoštevanju pozitivnih značilnosti večinskega in proporcionalnega sistema. Temeljna prednost večinskega sistema je personalizacija, temeljna prednost proporcionalnega sistema pa sorazmerno zastopanost. “Nesprejemljiva slabost večinskega sistema je nesorazmerna nagrada zmagovalcu v obliki dodatnih poslanskih sedežev, slabost proporcionalnega sistema pa je tekmovanje med strankami in njihovimi programi, ki ne omogoča izbire na podlagi odlik kandidatov,” pravi dr. Ribičič in dodaja, da je uspeh kombiniranega sistema realno mogoč, ko pristaši obeh skrajnosti v njem prepoznajo najboljšo drugo rešitev in ne tiste, za katero se zavzemajo sami.