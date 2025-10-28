(PREJELI SMO) Koalicija zavrnila vse predloge v korist slovenskih družinskih in malih kmetij

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

V Forumu za kmetijstvo in podeželje Slovenske demokratske stranke smo zelo razočarani nad razpletom 43. nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj je koalicija s svojim glasovanjem znova udarila po slovenskem kmetu, predvsem po malih in družinskih kmetijah, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega podeželja in prehranske varnosti države.

Seja je bila sklicana na pobudo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, z osrednjo točko »Družinske in male kmetije kot nosilci prehranske varnosti v Sloveniji«. Namen sklica je bil opozoriti na vse težji položaj slovenskih kmetov, ki se soočajo z vedno večjimi pritiski, birokracijo in nizkimi dohodki, ter predlagati konkretne ukrepe za njihovo razbremenitev in dolgoročno ohranitev slovenskega podeželja.

Poslanska skupina SDS je predstavila vrsto dobro pripravljenih, strokovno utemeljenih in razvojno naravnanih predlogov, ki bi v praksi prinesli občutne izboljšave za slovenske kmete, med drugim:

zmanjšanje administrativnih in birokratskih bremen,

uvedbo pavšalne obdavčitve za manjše in družinske kmetije,

večjo podporo mladim prevzemnikom in socialno varnost prenosnikov kmetij,

povečanje sredstev za območja z omejenimi dejavniki (OMD),

vlaganja v infrastrukturo za povečanje samooskrbe (namakalni sistemi, rastlinjaki, zaščita proti toči, skladišča),

spremembe zakonodaje za zaščito kmetijskih zemljišč pred špekulativnimi odkupi in tujim kapitalom,

ter spodbude za dopolnilne dejavnosti, ki kmetijam omogočajo dodatne vire prihodka.

Gre za rešitve, ki bi konkretno pomagale malim in družinskim kmetijam, zmanjšale njihovo administrativno obremenitev, povečale konkurenčnost slovenskega kmetijstva in prispevale k večji prehranski samooskrbi Slovenije.

Kljub temu je koalicija vse predloge SDS zavrnila, s čimer je znova pokazala, da nima posluha za realne težave slovenskih kmetov in za pomen družinskih kmetij pri ohranjanju poseljenosti, kulturne krajine ter varne preskrbe s hrano.

Rezultati glasovanja:

Poslanec Stranka Glasoval Bezjak Zrim Damijan SD Proti Čadonič Špelič Vida NSi Za Čebela Bojan Svoboda Proti Helbl Alenka SDS Za Janev Robert Svoboda Proti Jelen Jožef SDS Za Lah Tomaž Svoboda Proti Lenart Jožef SDS Za Lisec Tomaž SDS Za Premk Martin Svoboda Proti Süč Dejan Svoboda Proti Vrečko Rastislav Svoboda Proti Zlobko Branko Svoboda Proti

Izid glasovanja:

ZA: 5 (SDS, NSi)

PROTI: 8 (Svoboda, SD)

S tem je koalicija zavrnila vse predloge v korist slovenskih družinskih in malih kmetij, kar pomeni še en udarec po slovenskem kmetu in izgubljeno priložnost, da bi skupaj naredili korak k bolj pravični, učinkoviti in vzdržni kmetijski politiki v Sloveniji.

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS