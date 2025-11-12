(PREJELI SMO) Kanadski zdravniki svarijo slovenske zdravnike pred legaliziranim samomorom s pomočjo

Piše: C. R.

Kanadski zdravniki napisali pismo slovenskim zdravnikom, v katerem na podlagi lastne izkušnje opozarjajo na pet nevarnosti uzakonitve zastrupitve bolnikov.

Spoštovani slovenski zdravstveni delavci,

Spodaj podpisani kanadski zdravniki vas na podlagi naših izkušenj v Kanadi opozarjamo na legalizacijo asistirane smrti.

Tukaj je pet glavnih točk, ki jih želimo deliti z vami:

Širitev preko prvotnega namena: Kar se je v Kanadi začelo kot omejen ukrep za neozdravljivo bolne odrasle, se je hitro razširilo na osebe s kroničnimi boleznimi, invalidnostjo in celo duševnimi težavami. V samo nekaj letih je pravni okvir uvedel nepremišljene omilitve pogojev. Kljub številnim primerom morebitnega kaznivega dejanja neupoštevanja predpisov se te zlorabe ne preiskujejo ali preganjajo.

Zmanjševanje zaščitnih ukrepov in medicinske etike: Odnos med zdravnikom in pacientom je bil spodkopan. Pravno in etično zaščitni ukrepi, ki so bili prvotno namenjeni zaščiti ranljivih pacientov, so bili oslabljeni. Smrt se zdaj predstavlja kot zdravljenje. Prepogosto je lažje dostopati do evtanazije kot do socialne podpore, paliativne oskrbe in celo osnovne zdravstvene oskrbe. Zdravniki, ki zaradi vesti zavrnejo sodelovanje, se soočajo z vse večjim pravnim in strokovnim pritiskom.

Pritisk na ranljive skupine prebivalstva: Legalizacija asistiranega samomora izvaja znaten družbeni pritisk na starejše, osebe s kroničnimi ali neozdravljivimi boleznimi, invalide in ljudi, ki živijo v revščini, da prezgodaj končajo svje življenje. To ni niti napredno niti sočutno. Mnogi pacienti poročajo, da imajo občutek, da je njihovo nadaljnje življenje breme za družine ali zdravstveni sistem, kar vodi do subtilne ali implicitne prisile, da izberejo smrt namesto oskrbe.

Zanemarjanje paliativne in podporne oskrbe: Ker evtanazija postaja vse bolj razširjena, se sredstva preusmerjajo iz paliativne oskrbe. Osredotočenost na ponujanje smrti kot rešitve je prav tako zmanjšala naložbe v obvladovanje bolečine, storitve duševnega zdravja, nove tehnologije in socialne storitve, zaradi česar imajo tisti, ki želijo živeti dostojanstveno in podprti, manj resničnih možnosti.

Erozija moralnih in pravnih meja: Kar se je sprva zdelo kot omejujoča merila, se je razširilo na vse več demografskih skupin. Evtanazija je bila razširjena na tiste, katerih smrt ni razumno predvidljiva. To vključuje ljudi z invalidnostjo, kroničnimi bolečinami in nekaterimi nevrološkimi boleznimi. Kanada bo leta 2027 evtanazijo razširila tudi na tiste, pri katerih je duševna bolezen edino osnovno stanje.

Pozivamo vas, da te posledice skrbno preučite in se izognete evtanaziji v Sloveniji.

Lepo pozdravljeni,

Ryan Wilson, dr.med., Will Johnston, dr. med., Luke Savage, dr. med., CCFP, FCFP; KielyWilliams, dr. med.; Simon Czajkowski, mag. MBE; Ewan Goligher, dr. med., dr. Jeremy Bannon, dr. med., magister, CCFP; Kirk D. Haan, univ. sc., mag.; Dr. Andrew Taylor, dr. med., CCFP (EM)