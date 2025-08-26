(PREJELI SMO) Kako otrokom olajšati vrnitev v šolo?

Piše: JV

Naše poletne počitnice, pa tudi poletne počitnice naših otrok, se bližajo koncu. Vsi vemo, kako stresno je vrniti se na delo po počitnicah, zato moramo razumeti, da je vrnitev v šolo velik stres za naše otroke.

Če otroci niso pripravljeni na vrnitev v šolo, je vrnitev v učilnico lahko izziv tako za otroke kot za starše. Če vaš otrok začenja novo šolo ali šele začenja prvi razred, je stopnja napetosti in stresa še višja, zato je potrebna še višja raven komunikacije in priprave. Spodaj so priporočila psihologov, ki vam bodo pomagali pripraviti otroka na šolo.

Vzpostavite rutino

Za najlažji način vrnitve v šolo je treba v dnevu uvesti navade, ki bodo olajšale vrnitev v šolo. Rutina je še posebej pomembna, če otrok začenja prvi razred, saj je to veliko bolj stresen dogodek. Pred začetkom šole postopoma uvajajte dnevno rutino, ki bo posnemala šolsko, vsaj glede časa prebujanja in spanja. Namesto da se prvi dan šole nenadoma zbudite, se začnite zbujati teden dni prej v času, ko bi vaš otrok običajno vstal v šolo. Prav tako uvedite zgodnji čas spanja, tako da ima otrok čim manj težav z jutranjim prebujanjem. Poskusite uvesti rutino v otrokove obroke, da se navadijo na nov tempo, ki bo sledil po začetku šolskega leta.

Vključite otroke

Da bi otrok vedel, to je, da dobi občutek, da se pripravlja na vrnitev v šolo, je pomembno, da ga vključimo v proces priprave na šolo. Naj otrok izbere, katero šolsko torbo želi, in pojdite z njim v nakup šolskih potrebščin. Pred nakupom pripravite svojega otroka, da se mora sam odločiti za zvezke, svinčnike ali katero koli drugo šolsko opremo, ki bo kupljena. Na ta način otrok dobi občutek nadzora, hkrati pa postane navdušen nad vrnitvijo v šolo. Z občutkom vključenosti otrok lažje prenaša spremembe, enako pa lahko storite z oblačili.

Dajte mu čustveno podporo

Pogovorite se z otrokom o vrnitvi v šolo. Ko se šola približuje, pogosteje omenjajte šolo in otroku postavite vprašanja, da bodo vedeli, kako se vaš otrok počuti. Odprite vprašanja, kot so. »Kako se počutiš ob vrnitvi v šolo?« ali »Kaj je bilo za tebe najlepše lani v šoli?« bo otroku pomagalo, da se spomni šole, hkrati pa mu bo dalo vedeti, da je njegovo mnenje pomembno.

Prepoznajte otrokove občutke in mu sporočite, da so živčnost ali strah tudi občutki, s katerimi se vsi srečujemo in da so sestavni del življenja. Izkoristite priložnost in jim svetujte, da takšni občutki niso razlog za beg pred težavami. Prav tako ne zmanjšajte njegovih občutkov z odgovori, kot so “Nimaš kaj skrbeti”, ampak poskusite uporabiti fraze, kot je “Razumem, da vas skrbi, kako bo izgledal novi razred, vendar ga bomo skupaj raziskali”.

Dajte jim občutek varnosti

Pomagajte jim, da se počutijo varne. Ko vozite glede na čas po delovnem dnevu, ustvarite navado, da govorite o preteklem dnevu. Pripovedujete svoje in nato prosite svojega otroka, naj pripoveduje svoj dan v šoli. Postavite mu podvprašanja o dejavnostih dneva in njegovih občutkih, da bodo vedeli, kako se počuti vaš otrok. Otroci bi se morali počutiti varne, tudi če niste v vaši prisotnosti.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan mora biti čim bolj sproščen. Večer prej pripravite oblačila in šolsko opremo, zbudite se pravočasno, da se izognete hitenju in stresu. Pripravite preprost in zdrav zajtrk in zgodaj začnite v šolo. Poskusite ostati čim bolj mirni, saj se bo vaša umirjenost prenesla na otroka. Ob prihodu v šolo otroka z nasmehom in spodbudo odpeljite in mu sporočite, da ni razloga za živčnost.

Če je vaš otrok prvošolec, bi bilo dobro, da otroka predstavite v šoli pred prvim šolskim dnem. Če to ni mogoče, obiščite šolo, potem vsaj predstavite svojega otroka v šolo od zunaj in ga večkrat obiščite skupaj pred prvim šolskim dnem.

Otroci se učijo iz primerov, zato ga ne krivite za živčnost prvega šolskega dne, ampak poskusite delovati mirno in zbrano. Na ta način bo otrok dobil vtis, da ni treba skrbeti in bo lažje sprejel nove izzive. Ne pozabite tudi, da vrnitev v šolo ni enodnevni dogodek. Še naprej spremljajte, kako se otrok počuti, hvalite vsak njegov trud in bodite prisotni. Vključite se v šolske dejavnosti, pogovorite se z učitelji, predvsem pa ostanite čustveno na voljo svojemu otroku.