(PREJELI SMO) Izjava članov Demosove vlade ob obletnici prvih demokratičnih volitev

Piše: člani prve demokratične vlade

Osmega aprila 1990 je na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni zmagala koalicija DEMOS s programom samostojne in demokratične slovenske države.

S tem je bil poražen projekt prihodnosti Slovenije v propadajoči Jugoslaviji, s katerim so na volitvah nastopile stare politične sile. Državotvorna ideja DEMOS-a je na podlagi pravice do samoodločbe doživela plebiscitarno potrditev slovenskega naroda decembra istega leta, samostojna država pa je bila na podlagi te volje in zakona razglašena junija 1991.

Ta razvoj državotvorne ideje in njene uresničitve je vzpostavil bistveno politično razliko z revolucionarnim projektom Partije, ki ni imel demokratične potrditve in ni imel za cilj samostojne in demokratično slovenske države. Njen projekt je slovenski narod tragično razklal, osamosvojitev pa ga je poenotila in povezala.

V času formiranja nove vlade se nam zdi pomembno opozoriti na bistveno razliko med obema projektoma in na dejstvo, da je na volitvah poražena koalicija ukinila Muzej slovenske osamosvojitve. S tem je pokazala, da svojega dela ne osmišlja z vrednotami osamosvojitve.

V zadnjih letih smo doživeli politiko, ki je vodila v gospodarsko zaostajanje Slovenije ter poglobitev krize zdravstva in skrbi za starejše. Ideološki odnos do kmetov, zdravnikov in podjetnikov je poglabljal polarizacijo.

Prepričani smo, da bi morale biti na plebiscitu utemeljene vrednote slovenske osamosvojitve zavezujoče izhodišče za delo vsake slovenske vlade. Zato pozivamo tiste, ki so na volitvah pridobili zaupanje volivk in volivcev, da oblikujejo vlado, ki bo sledila vrednotam osamosvojitve in ne izključujočemu konceptu sovražnika. Pričakujemo, da bo nova vlada postavila boj proti korupciji kot prioriteto svojega programa.

Prepričani smo, da je Slovenija sposobna nove rasti in višje ravni sožitja.

V osamosvojitev smo šli za vse. Naj bomo tudi v miru vsi »naši«, vlada pa naj po najboljših močeh dela za skupno dobro.