(PREJELI SMO) Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih sporoča: 12. septembra bo protest proti

Piše: C. R.

Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih je najavila protest proti škodljivim spremembam Zakona o vrtcih. Protest bo petek v 12.9. ob 15. uri pred Državnim zborom RS.

Pismo Iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih objavljamo v celoti

Starši s protestom – pustite otroke v zasebnih vrtcih pri miru!

Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih in Združenje zasebnih vrtcev Slovenije napovedujeta protestni shod v petek, 12. septembra 2025, ob 15.00 uri pred Državnim zborom RS.

Protest je odgovor na skrajno podlo in škodljivo spremembo Zakona o vrtcih (Zvrt-H), ki jo Vlada RS in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v javnosti zagovarja kot »izboljšavo sistema«, v resnici pa bo staršem odvzela temeljno pravico do svobodne izbire predšolske vzgoje za njihove otroke ter podtalno pripeljala do postopne ukinitve velike večine zasebnih vrtcev v Sloveniji.

Novela Zakona o vrtcih, ki je že v postopku sprejetja v Državnem zboru, je dejansko trojanski konj, saj otrokom, ki obiskujejo zasebni vrtec, ki izvaja javni kurikulum, v prihodnjih letih v celoti ukinja pravico do subvencije. Ker večina zasebnih vrtcev pri nas izvaja prav javni kurikulum, se bo s tem dejansko ukinilo veliko večino zasebnih vrtcev. S tem pa se bo staršem tudi na podtalen način odvzelo pravico do svobodne izbire vrtca za svojega otroka, zasebni vrtci pa bodo postali le še privilegij za peščico najbogatejših. Torej bodo posledice zakonskih spremembe nosile družine, še posebej otroci iz socialno šibkejših okolij.

Zakonske spremembe pomenijo državno monopolizacijo predšolske vzgoje in so huda grožnja pluralizmu, enakopravnosti in demokratičnim vrednotam.

Ker smo bili starši otrok v zasebnih vrtcih skupaj z Združenjem zasebnih vrtcev Slovenije po vseh prošnjah, razlagah in praznih obljubah na koncu zahrbtno izigrani in pretentani, nam ni preostalo drugega, kot da svoje odločno nasprotovanje načrtovanim zakonskim spremembam izrazimo skozi protestni shod.

S spoštljivimi pozdravi,

Gregor Bezenšek ml., ustanovitelj Iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih