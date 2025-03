(PREJELI SMO) Fides: Predlog sprememb zakona, ki ga niti vlada ne podpira – Fides poziva poslance k zavrnitvi škodljive novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Piše: Fides

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, pred tretjo obravnavo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) opozarjajo, da gre za predlog sprememb zakona, ki zdravstva ne rešuje, ampak ga razkraja. Pozivajo vse poslanke in poslance, naj glasujejo proti predlogu sprememb zakona, ki bo še dodatno poslabšal dostopnost do zdravstvene oskrbe, spodbudil odhode kadra iz javnega sektorja in oslabil temelje javnega zdravstvenega sistema.

Posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da se o vsebini predloga sprememb zakona ne strinjajo niti v sami vladi. Minister za finance in ministrica za zdravje sta poslancem koalicije dva dneva pred tretjo obravnavo poslala poziv k premisleku o določilih, ki uvajajo neprofitnost koncesionarjev. Gre za očiten znak, da niti v vrhu vlade niso prepričani o posledicah predloga sprememb zakona, ki naj bi predstavljal zdravstveno reformo. Po več kot pol leta ignoriranja opozoril stroke zdaj tudi ministri ugotavljajo, da novela ZZDej ne prinaša rešitev, ampak ustvarja nova tveganja. Stališče predsednice parlamentarnega odbora za zdravstvo, da bo na koncu Ustavno sodišče določilo meje tega zakona, je skrajno neodgovorno.

Na neprimernost novele ZZDej je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba DZ in jasno zapisala, da predlog po vsebini pomeni temeljito preoblikovanje sistema, ki bi moral biti predmet popolnoma novega zakona – ne zgolj novele. Kljub temu ga je koalicija trmasto potiskala naprej. To ni osamljen primer. Javnost spremlja serijo enostranskih posegov v zakonodajo, vključno z omejevanjem ustavne pravice do stavke, ki si bodo zaslužili presojo Ustavnega sodišča.

Člen o neprofitnosti koncesionarjev in tudi druge sporne člene, ki so bili amandmirani v drugi obravnavi, lahko poslanci na tretji obravnavi novele ZZDej še spremenijo. Na tej točki odgovornost za končno vsebino zakona, ki bo krojil usodo slovenskega javnega zdravstva nosijo poslanci. V sindikatu Fides jih zato pozivajo, naj ta predlog sprememb zakona zavrnejo in s tem končajo eksperimentiranje z zdravjem ljudi. Čas je za prave, strokovne in odgovorne rešitve – ne za politična tveganja, ki jih ne podpira niti lastna vlada.