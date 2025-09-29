(PREJELI SMO) Davek na totalitarna mesta, trge in ulice v Sloveniji (+VABILO)

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Vlada« tovariša« Goloba je že naredila vse za Guinnessovo knjigo rekordov glede davkov do svojega naroda in tako po govoricah poslancev je spet pred nami nov davek te vlade za totalitarna imena ulic, trgov, mest in spomenikov zločincev komunizma v državi Sloveniji«.

Tako bo ta Golobov davek, ki naj bi bil 100% na vrednost prostorov, nepremičnin ali spomenikov veliko prispeval za finančno poravnavo dolga, s katerim je Golobova vlada v treh letih naredila že milijardno luknjo v državnem proračunu. Ta davek bo namenjen za pomoč revnemu narodu, ki še vedno gleda in živi z imeni, ki so bili odgovorni za več kot 100 tisoč povojnih pobojev civilnih ljudi in tudi otrok. Tako bo ta denar predvsem za pomoč revnim v naši državi, ki se komaj še preživljajo iz dneva v dan, nekateri celo kar »svobodno« na prostem v parkih ali ulicah. Tako bo Velenje postalo eno najbogatejših mest v Evropi, saj ima največji kip zločinca in tudi trg nosi ime po tem zločincu, kar pomeni, da se bo s tem davkom zbralo letno kar nekaj milijonov evro za to sramoto. Tudi Kardeljeva ploščad bo stotine stanovalcem, ki tu živijo prinesla veliko breme na stanovanje, saj večina , ki so delali v rudniku ne bo mogla več pokriti davka svojega stanovanja in le partijski eliti bo še mogoče tu živeti.

Tudi na Kidričevi cesti se bo kmalu spremenil sloj prebivalstva, saj bo tu lahko v domu starejših preživel le še kakšen partijski partizan. Ostali starejši pa bodo morali v Velenju za svojo tretjo življenjsko dobo poiskati drugje svoj prostor. Ampak to še ni vse, saj bo Kidričevo mesto na enkrat postalo prazno kot Černobil, saj nobeden ne bo mogel plačati več sto tisoč evro davka za svoje stanovanje, kot bo to zahteval Golobov zakon in bo krajan Kidričevega mogel zapustil to Kidričevo enoumje in se bo preselil na deželo. Tudi Mariborska občina bo hitro bankrotirala saj nima v proračunu niti ½ toliko kot jih bo stal davek za Titov most. Tudi nekaj stanovanjskih ulic v tem mestu se bo kmalu izpraznilo, le nekaj sinov partijskih zločincev bo še tu živelo. Ljubljana pa je tako že v bankrotu saj imajo župana Srba, ki poveličuje le še zločince pred Cankarjevim domom in se druži s prijatelji, ki so pobijali v Srebrenici in Vukovarju.

Bo pa davek za zločince v Ljubljani lahko pokril skoraj petino državnega letnega proračuna in tako kar za polovico znižal ceno stanovanj v tem srbototalitarnem mestu. Se pa bo tudi v drugih manjših Slovenskih mestih življenje bistveno izboljšalo kot na primer v Kopru, kjer bo davek Titovega trga mestu Kopru prinesel toliko denarja, da bo Koper postal drugi Trst, kjer so že večino stanovanj pokupili Srbski kriminalci –Jankovičevi bratje. Bo pa tudi v Radencih se spremenilo življenje, ker bo Titova ulica z davkom prinesla toliko kapitala, da se bodo domačini raje preselili kar v sosednjo državo.

Nova Gorica pa bo čez noč bogatejša za nekaj milijonov evrov, saj bo lastnik zemlje na okoliških hribih, kjer je napisano ime zločinca Tita, občini plačal zelo visok davek. Seveda se bo še marsikje na ta davek obogatelo in tudi proslave borčevskega enoumja bodo krajem, kjer se te prireditve prirejajo – Dražgoše, Graška Gora … že po eni proslavi kraju prineslo milijonske vsote evrov, saj je sama ministrica za pravosodje tovarišica Katić dala izjavo, da bodo za takšne »borčevske« proslave dali vse, da se te totalitarne laži ohranijo. Kakšna pa je taka proslava, pa se je lepo videlo letos na Graški gori, kjer so mladoletni borci citirali le še »Makarovićeve verze«.

Bi pa vsak Slovenski državljan lahko pomislil, da bi Slovenskemu narodu stroški davka do mest in krajev bili dosti manjši , če bi se iz javnih mest, trgov, ulic odstranili kipi in imena zločincev in bi se to poimenovalo kot Mestni trg, Rudarski trg, Katedralski trg – Koper ali ulice kot Slomškova , Pučnikova, Leona Štruklja… in mostove imenovati – Maistrov most ali Plečnikov, Trubarjev… ali mesta kot so bila nekoč – sedaj zločinsko Kidričevo se je nekoč imenovalo Strnišče, kjer že ime pove spoštovanje do zemlje, kjer živijo dobri ljudje.

Ko pa bo v Slovenijo spet prišel razum in ponos za lastno zemljo in na svoj narod, tudi davek na zločince ne bo potreben. Potrebno je biti le ponosen na sebe, svojo okolico in lastno domovino in takrat bomo vsi s svojim delom in pridnostjo lepo živeli v lepi domovini Sloveniji.

Zato vabljeni vsi, ki dobro v srcu mislite, pridite v Velenje 4. oktobra 2025, da bomo skupaj dali pobude za normalna imena ulic, trgov in za odstranitev kipov zločincev. Tako bomo s podpisi to pobudo dali na občino, da bo lahko o normalnosti mesta odloča tudi posvetovalno telo. Bo pa to vso evropsko zborovanje tudi predstavilo ustanovitve ljudske iniciative ali pa stranke-V E Z- Vso Evropsko Zborovanje, kar bo spodbuda za »združevanje vseh, ki želijo dobro SLOVENIJI«.

Vsi dobromisleči državljani Evrope lepo vabljeni v Velenje na »Mestni trg« 4. 10. 2025 ob 11. uri za normalno Velenje in Slovenijo.

SREČNO!